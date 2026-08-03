Европа высыхает даже без рекордного дефицита дождей - ученые назвали главную причину засух
Европа все чаще сталкивается с тяжелыми засухами, однако привычное объяснение этого явления оказалось не совсем верным. Ученые выяснили, что главную угрозу несет фактор, который долгое время оставался в тени.
Европейские засухи становятся тяжелее не только из-за редких дождей. Новое исследование показало, что все большую роль играет экстремальная жара, которая буквально вытягивает влагу из почвы, рек и растений. В результате даже сравнительно непродолжительный сухой период может быстро превратиться в серьезную засуху.
К такому выводу пришла международная группа ученых World Weather Attribution, изучившая погодные условия в Европе в первой половине 2026 года. Исследователи отдельно проанализировали количество осадков, температуру воздуха, испарение и содержание влаги в почве.
Выяснилось, что изменение климата не стало непосредственной причиной недостатка дождей в Западной Европе с апреля по июнь. Однако вызванная глобальным потеплением жара значительно ускорила потерю воды. По словам ученых, именно высокая температура все чаще превращает обычные сухие периоды в разрушительные засухи.
Жара буквально высасывает воду из земли
Чем теплее воздух, тем больше влаги он способен поглощать. Во время жары вода быстрее испаряется с поверхности почвы, рек, озер и водохранилищ. Растения также теряют больше влаги через листья.
Этот процесс называют испарением и транспирацией, а их совокупность - эвапотранспирацией. При повышении температуры потребность атмосферы во влаге резко возрастает. Даже после дождя вода может не успеть проникнуть глубоко в землю и пополнить подземные запасы - значительная ее часть быстро возвращается в атмосферу.
В итоге почва пересыхает быстрее, растения испытывают водный стресс, а уровень воды в реках и водохранилищах снижается. Согласно исследованию, условия, способствующие особенно интенсивному испарению, стали примерно в 80 раз вероятнее в Западной Европе и в 40 раз вероятнее в Восточной Европе по сравнению с доиндустриальным периодом.
Дождь может пройти, но засуха не закончится
Раньше засуху чаще связывали прежде всего с длительным отсутствием осадков. Теперь ученые говорят о так называемых горячих засухах, при которых решающим фактором становится сочетание сухой погоды и аномально высокой температуры.
Даже если количество дождей не устанавливает исторических антирекордов, экстремальная жара способна настолько быстро высушить верхние слои земли, что сельскохозяйственные культуры начинают страдать от нехватки воды.
Проблему усиливают длительные антициклоны. Они приносят ясную, жаркую и маловетреную погоду, уменьшают вероятность осадков и повышают испарение. Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает, что с 1980-х годов в Европе участились теплые и сухие антициклональные условия, способствующие летнему высыханию.
Восточная Европа оказалась особенно уязвимой
По оценкам World Weather Attribution, из-за изменения климата сельскохозяйственные засухи стали примерно в пять раз вероятнее в Западной Европе и в 11 раз вероятнее в Восточной Европе.
Разница связана с тем, что во многих восточноевропейских регионах дефицит осадков сохранялся еще с 2025 года. К началу лета почвы уже были истощены, а новые волны жары дополнительно ускорили потерю оставшейся влаги.
В Западной Европе начало 2026 года было сравнительно влажным, однако последовательные волны жары в мае, июне и июле быстро изменили ситуацию. Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура в регионе оказалась на 3,06 градуса выше нормы 1991-2020 годов.
Последствия уже ощущают фермеры и города
Недостаток влаги отражается не только на сельском хозяйстве. Пересыхание рек осложняет судоходство и работу электростанций, повышает риск лесных пожаров и заставляет власти ограничивать использование воды.
Летом 2026 года Франция столкнулась с риском самого низкого урожая кукурузы за последние 50 лет. В Румынии ограничили доступ фермеров к воде для орошения, в Нидерландах объявили о дефиците воды, а на нескольких греческих островах ввели чрезвычайные меры из-за засухи.
Сухая растительность также становится топливом для огня. По данным Copernicus, сочетание высокой температуры и недостатка влаги уже повысило риск пожаров в Испании, Франции и других частях Европы. Во многих европейских реках в июне был зафиксирован уровень воды ниже среднего.
Привычного дождя может быть уже недостаточно
Главный вывод ученых заключается в том, что измерять засуху только количеством осадков больше нельзя. Необходимо учитывать, сколько воды теряется из-за жары и насколько быстро высыхает почва.
На фоне дальнейшего глобального потепления даже годы с относительно обычным количеством дождей могут сопровождаться серьезным дефицитом влаги. Осадки будут по-прежнему важны, однако все большее значение приобретет температура воздуха.
"Экстремальная жара становится главным фактором засухи на нашем континенте", - заявила климатолог Королевского метеорологического института Нидерландов Сара Кью.
По ее словам, вода исчезает из почвы и рек быстрее, чем это происходило бы в мире без вызванного человеком изменения климата.