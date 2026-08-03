Европа высыхает даже без рекордного дефицита дождей - ученые назвали главную причину засух

Этот процесс называют испарением и транспирацией, а их совокупность - эвапотранспирацией. При повышении температуры потребность атмосферы во влаге резко возрастает. Даже после дождя вода может не успеть проникнуть глубоко в землю и пополнить подземные запасы - значительная ее часть быстро возвращается в атмосферу.