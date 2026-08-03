Работать из Испании и получать зарплату в Латвии. Сколько жителей страны уже не ездят в офис?

По оценке банка удаленная работа из-за рубежа не только не снижает эффективность сотрудников, но в ряде случаев даже способствует росту производительности. При этом работодатели подчеркивают, что такой формат требует четких правил, предварительного согласования и ответственного подхода как со стороны компании, так и со стороны самого сотрудника.