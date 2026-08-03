Работать из Испании и получать зарплату в Латвии. Сколько жителей страны уже не ездят в офис?
Удаленная работа перестала быть временной мерой и стала привычной частью жизни многих жителей Латвии. По данным Eurostat, сегодня 9% населения страны - примерно каждый двенадцатый - обычно работают из дома. При этом работодатели все активнее делают ставку на гибкий график, поскольку именно он становится одним из главных преимуществ в борьбе за квалифицированных специалистов.
Латвия находится в середине европейского рейтинга
Несмотря на растущую популярность удаленной работы, Латвия пока не входит в число европейских лидеров. Больше всего сотрудников, которые регулярно работают из дома, живет в Финляндии - таких там 21%. На втором месте Ирландия с показателем 19%.
Латвия с ее 9% находится примерно в середине списка европейских стран. Значительно реже удаленный формат используют жители Румынии и Болгарии.
В целом прослеживается четкая закономерность: в странах Северной и Западной Европы дистанционная работа давно стала привычной практикой, тогда как в Южной и Восточной Европе она распространена гораздо меньше. Во многом это связано с уровнем цифровизации экономики, особенностями организации труда и корпоративной культуры.
Гибкость становится новым стандартом
Если еще несколько лет назад привлекательность работодателя определяли прежде всего медицинская страховка, служебный автомобиль или премии, то сегодня все большее значение приобретает возможность самостоятельно выбирать, откуда работать.
По словам руководителя по персоналу и корпоративной культуре банка Luminor Эдгарса Пилипса, современные сотрудники ожидают большей свободы. Все более востребованной становится возможность работать не только из дома, но и из другой страны. Кроме того, работодатели предлагают и новые виды льгот - например, делают взносы в пенсионный фонд третьего уровня.
Эксперт отмечает, что успешная организация удаленной работы зависит не только от специфики профессии. Не менее важны доверие между работодателем и сотрудниками, уровень цифровизации компании и грамотная организация рабочих процессов.
Испания - главный фаворит для работы из-за границы
Практика Luminor показывает, что сотрудники банка активно пользуются возможностью работать за пределами страны. В 2025 году больше всего рабочих дней они провели в Испании - в общей сложности 385 дней. Эта страна стала безусловным лидером как по числу сотрудников, так и по продолжительности их пребывания.
На втором месте оказалась Италия, где сотрудники отработали 217 дней, а на третьем - Франция со 114 днями.
Всего за прошлый год сотрудники банка провели за границей более тысячи рабочих дней. При этом только за первое полугодие нынешнего года этот показатель уже превысил 2200 дней, что свидетельствует о стремительном росте интереса к такому формату работы.
Зимой - к морю, летом - поближе к дому
Наибольший спрос на работу из-за границы приходится на зимние месяцы. Многие сотрудники отправляются вместе с семьями в страны Средиземноморья - прежде всего в Испанию и Италию, где можно совместить выполнение рабочих обязанностей с более теплым климатом.
Для коротких рабочих поездок чаще выбирают Великобританию, Австрию, Бельгию и Германию.
По оценке банка удаленная работа из-за рубежа не только не снижает эффективность сотрудников, но в ряде случаев даже способствует росту производительности. При этом работодатели подчеркивают, что такой формат требует четких правил, предварительного согласования и ответственного подхода как со стороны компании, так и со стороны самого сотрудника.