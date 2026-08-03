Пламя шло со скоростью 6 км/ч - латвийские спасатели о пережитом в Португалии
После двух недель борьбы с масштабными лесными пожарами в Португалии домой вернулись латвийские пожарные. Спасатели рассказали, как работали среди гор, поваленных деревьев и пламени, которое в отдельных местах распространялось со скоростью до шести километров в час.
С середины июля лесные пожары уничтожают обширные территории во Франции, Испании и Португалии. На помощь местным спасателям направляются пожарные из других стран Евросоюза. После двух недель работы в Португалии домой недавно вернулись и латвийские пожарные.
Они рассказали, что масштабы пожаров в Португалии огромны, а тушение осложняют жара, гористая местность и стремительное распространение огня.
Пожарный Ренарс Железкинс в интервью программе TV3 "900 секунд" напомнил, что крупнейший пожар в Латвии за последние годы произошел в 2018 году на болоте Стиклу, где выгорело около 1300 гектаров. В Португалии же площадь отдельных пожаров нередко достигает нескольких десятков тысяч гектаров.
По словам пожарного Матисса Рубулиса, латвийские спасатели размещались на двух базах и вместе с португальскими коллегами выезжали на тушение нескольких крупных пожаров. В некоторых местах пламя распространялось со скоростью до шести километров в час.
Ситуацию усугубили штормы, которые в этом году повалили в Португалии множество деревьев. Сухие стволы и ветки стали дополнительным топливом для огня и ускорили его распространение.
Основные методы тушения пожаров в Латвии и Португалии похожи, однако в Португалии гораздо активнее используется авиация. К борьбе с огнем привлекают самолеты и вертолеты, поскольку ко многим районам спасателям сложно добраться по земле.
Латвийские пожарные работали вместе с местными подразделениями. Они подавали воду, создавали противопожарные полосы и выполняли другие задачи, необходимые для локализации и тушения огня.
Спасатели отмечают, что сотрудничество с португальскими коллегами с каждым годом становится теснее. Латвийские пожарные уже четвертый год подряд отправляются в Португалию для помощи в борьбе с лесными пожарами.
В Государственной пожарно-спасательной службе подчеркивают, что такие миссии позволяют не только помочь другим странам, но и получить ценный опыт управления крупными чрезвычайными ситуациями. В тушении масштабных пожаров участвуют сотни людей, десятки единиц техники и авиация, а координация всех этих ресурсов требует сложной и слаженной работы.