Пламя шло со скоростью 6 км/ч - латвийские спасатели о пережитом в Португалии

Пожарный Ренарс Железкинс в интервью программе TV3 "900 секунд" напомнил, что крупнейший пожар в Латвии за последние годы произошел в 2018 году на болоте Стиклу, где выгорело около 1300 гектаров. В Португалии же площадь отдельных пожаров нередко достигает нескольких десятков тысяч гектаров.