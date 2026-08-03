В Латвии объявили выездные дни донора - где можно сдать кровь на этой неделе

Сегодня до 12:00 сдать кровь можно в Карсавском доме культуры по адресу улица Виенибас, 49C. С 10:00 до 13:00 доноров ждут в Ауцском культурном центре на улице Аусмас, 3, а с 10:00 до 14:00 - в специализированном автобусе возле Skanstes City на улице Сканстес, 50A, в Риге, а также в бизнес-инкубаторе Вентспилсской высшей школы на улице Инжениеру, 101. В Вентспилсе необходимо предварительно записаться по телефону 26669363.