В Латвии объявили выездные дни донора - где можно сдать кровь на этой неделе
На этой неделе Государственный центр доноров крови проведет выездные акции в 12 местах Латвии. Сейчас особенно нужны доноры с группами крови 0-, B- и A-, однако сдать кровь могут обладатели всех групп.
Сегодня до 12:00 сдать кровь можно в Карсавском доме культуры по адресу улица Виенибас, 49C. С 10:00 до 13:00 доноров ждут в Ауцском культурном центре на улице Аусмас, 3, а с 10:00 до 14:00 - в специализированном автобусе возле Skanstes City на улице Сканстес, 50A, в Риге, а также в бизнес-инкубаторе Вентспилсской высшей школы на улице Инжениеру, 101. В Вентспилсе необходимо предварительно записаться по телефону 26669363.
Во вторник, 4 августа, с 9:00 до 13:00 доноров будут принимать в Северном зале Балвского центра культуры и отдыха на улице Бривибас, 61. С 10:00 до 14:00 кровь можно будет сдать в Талсинском народном доме на улице Лиела, 19/21, а также в специализированном автобусе возле Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня на улице Пилсоню, 13.
В среду, 5 августа, с 10:00 до 14:00 специализированный автобус будет работать возле рижского торгового центра Akropole Alfa на Бривибас гатве, 372.
В четверг, 6 августа, с 9:00 до 12:00 кровь можно будет сдать в Балтинавском доме культуры на улице Карсавас, 16. С 10:00 до 14:00 доноров будут принимать в специализированном автобусе возле рижского торгового парка Domina Shopping на улице Иерикю, 3.
В пятницу, 7 августа, с 10:00 до 14:00 специализированный автобус будет находиться возле входа C торгового центра Spice на улице Лиелирбес, 29. В это же время доноров будут принимать в Рижской 1-й больнице на улице Бруниниеку, 5.
По информации Государственного центра доноров крови, сейчас необходима кровь всех групп. Особенно востребованы доноры с группами 0-, B- и A-.
Сдать кровь можно и в постоянных донорских пунктах. В Риге доноров принимают на улице Селпилс, 9, а также в пунктах Гайльэзерс на улице Гипократа, 2, и Сакта на бульваре Бривибас, 32.
Постоянные пункты также работают в Даугавпилсской региональной больнице на улице Виестура, 5, в Курземском филиале в Лиепае на улице Слимницас, 25, в Елгавской городской больнице на бульваре Бривибас, 6, в Видземской больнице в Валмиере на улице Юмарас, 195, и в Латгальском филиале в Резекне на улице 18 Ноября, 41.
Для сдачи крови необходимо взять с собой действующий документ, удостоверяющий личность, или другое удостоверение с личным кодом, именем, фамилией и фотографией.