В Латвии ищут специалистов, которые будут следить за медведями
Управление охраны природы Латвии объявило открытый конкурс стоимостью 180 000 евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах. Об этом свидетельствует информация в электронной системе закупок.
Претендент должен иметь опыт организации и координации полевых работ на территориях, где обитают крупные хищники, за последние три года. В том числе требуется опыт создания сети для сбора образцов, обобщения данных из нескольких источников и контроля качества результатов мониторинга.
Участвовать в конкурсе могут претенденты, имеющие как минимум трехлетний опыт работы в проектах по учету природных ценностей, анализу данных и оценке тенденций популяций млекопитающих, за исключением летучих мышей, либо крупных хищников в Бореальном биогеографическом регионе или регионе Балтийского моря.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10:00 21 августа.
В 2023-2025 годах мониторинг медведей проводили исследователи Латвийского государственного института лесоведения Silava.