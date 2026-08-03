Владельцам 40 000 билетов на концерт Pitbull объяснили, когда вернут деньги
Владельцам билетов на отмененный концерт Pitbull в Риге начнут автоматически возвращать деньги уже со следующей недели. Несколько тысяч зрителей вместо возврата выбрали обмен билетов на концерт Calvin Harris.
Представитель организаторов мероприятия Гиртс Майорс в интервью программе TV3 "900 секунд" отметил, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на билеты на выступление исполнителя электронной музыки Calvin Harris, которое состоится в четверг. По словам Майорса, этой возможностью уже воспользовались несколько тысяч владельцев билетов.
Остальным зрителям деньги начнут возвращать со следующей недели. Организаторы обещают провести выплаты в максимально короткие сроки.
Майорс подчеркнул, что с точки зрения бизнеса у организаторов есть четкий план по урегулированию ситуации. Он также не опасается, что произошедшее помешает проведению новых концертов. Уже в сентябре планируется объявить первые мероприятия, которые состоятся в следующем году.
Ранее сообщалось, что вечером 28 июля организаторы объявили об отмене концерта американского рэпера Pitbull, который должен был пройти 29 июля на Большой эстраде Межапарка.
Причиной отмены стали опасения по поводу безопасности конструкций сцены. Организаторы заявляли, что многие вопросы, связанные с конкретными обстоятельствами и ответственностью за произошедшее, пока остаются без ответа. Для выяснения причин планируется провести несколько экспертиз. На концерт Pitbull было продано около 40 000 билетов.