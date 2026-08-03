Владельцам 40 000 билетов на концерт Pitbull объяснили, когда вернут деньги

Майорс подчеркнул, что с точки зрения бизнеса у организаторов есть четкий план по урегулированию ситуации. Он также не опасается, что произошедшее помешает проведению новых концертов. Уже в сентябре планируется объявить первые мероприятия, которые состоятся в следующем году.