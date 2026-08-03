Хаос на границе Испании и Марокко: тяжелейший миграционный кризис в истории ЕС

Все началось в прошлую среду, когда в Сеуту, где проживают около 84 тысяч человек, по суше и вплавь вокруг пограничных заграждений у мола начали массово прибывать мигранты. К пятнице границу пересекли уже около 60 тысяч человек, главным образом молодые мужчины из Марокко. Такой беспрецедентный поток привел к хаосу, а система пограничного контроля на некоторое время фактически перестала функционировать.