Хаос на границе Испании и Марокко: тяжелейший миграционный кризис в истории ЕС
Ситуация на границе Испании и Марокко в североафриканском анклаве Сеута за последние дни превратилась в один из самых тяжелых миграционных кризисов в истории Европейского союза. За несколько дней в небольшой город прорвались десятки тысяч мигрантов, вызвав серьезную обеспокоенность в Европе.
Все началось в прошлую среду, когда в Сеуту, где проживают около 84 тысяч человек, по суше и вплавь вокруг пограничных заграждений у мола начали массово прибывать мигранты. К пятнице границу пересекли уже около 60 тысяч человек, главным образом молодые мужчины из Марокко. Такой беспрецедентный поток привел к хаосу, а система пограничного контроля на некоторое время фактически перестала функционировать.
Почему граница оказалась не готова?
Массовая попытка пересечения границы привела к трагическим последствиям. Правительство Испании официально подтвердило гибель как минимум 67 человек, которые погибли в давке и при попытках переплыть границу в опасных морских условиях.
По мнению политических аналитиков и экспертов, одной из причин резкого роста числа попыток попасть в Испанию стало недавнее решение Верховного суда страны. Суд запретил немедленную депортацию мигрантов без соблюдения предусмотренных законом судебных процедур. Эта информация быстро распространилась в социальных сетях Марокко и была воспринята многими как сигнал о возможности беспрепятственного пересечения границы.
Кроме того, существуют предположения, что кризис усугубили действия марокканских пограничников. По сообщениям наблюдателей, в первые часы они практически не препятствовали движению огромной толпы в сторону испанской территории.
Армия на улицах и 500-метровый барьер в море
Чтобы остановить дальнейшее развитие кризиса, испанские власти установили в море вдоль пляжа Тарахаль новое 500-метровое заграждение, которое должно помешать массовым попыткам вплавь обходить пограничные сооружения.
В Сеуту также срочно прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. После его визита и дипломатических переговоров Марокко начало более активно сотрудничать с испанской стороной. Началась масштабная репатриация: к настоящему моменту от 50 до 57 тысяч мигрантов уже добровольно или принудительно возвращены обратно в Марокко.
Для восстановления порядка на улицах Сеуты продолжают патрулировать подразделения испанской армии и Гражданской гвардии.
Европа усиливает меры безопасности
События в Сеуте вызвали цепную реакцию в других странах Европейского союза. Опасаясь дальнейшего роста миграционного потока, Франция в пять раз увеличила число полицейских на границе с Испанией, а Португалия значительно усилила контроль в своих южных регионах.
Наиболее жесткие меры приняло правительство Италии, объявив о временном приостановлении действия отдельных положений Шенгенских правил в отношении прибывающих из Испании. Этот шаг уже вызвал резкую критику со стороны Мадрида.