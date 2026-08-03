В Риге будет тепло и сухо, несмотря на облака.
В Латвии
Сегодня 07:27
Сегодня в Латвии сохранится спокойная и теплая погода
В Латвии ожидается сухой день с переменной облачностью и температурой до +24 градусов.
Днем солнце будет сменяться облаками, однако погода останется сухой. Сохранится слабый ветер, температура воздуха повысится до +19...+24 градусов. В середине дня индекс ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким.
В Риге облака временами будут закрывать небо, но осадков не принесут. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +22...+24 градусов.