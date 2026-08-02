Синоптики обещают до +29 градусов в середине недели, но к выходным похолодает

К середине недели с запада к Латвии приблизится циклон, из-за чего в последующие дни дождевые облака охватят более обширную территорию. В понедельник температура воздуха не превысит +24 градусов, а в середине недели станет по-летнему тепло - в большинстве районов воздух прогреется до +24...+29 градусов. В выходные температура снова понизится.