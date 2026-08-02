Синоптики обещают до +29 градусов в середине недели, но к выходным похолодает
Начало недели в Латвии будет сухим и спокойным, но уже к среде с запада придут дождевые облака и местами грозы. Самыми теплыми станут среда и четверг, когда воздух прогреется до +29 градусов, а к выходным заметно похолодает.
В начале рабочей недели погоду в Латвии будет определять антициклон. В понедельник и вторник солнце будет часто сменяться облаками, однако осадков не ожидается, а ветер останется слабым.
К середине недели с запада к Латвии приблизится циклон, из-за чего в последующие дни дождевые облака охватят более обширную территорию. В понедельник температура воздуха не превысит +24 градусов, а в середине недели станет по-летнему тепло - в большинстве районов воздух прогреется до +24...+29 градусов. В выходные температура снова понизится.
В понедельник и вторник небо будет частично облачным, но погода сохранится сухой. Будет преобладать слабый ветер, поэтому ночью и ранним утром местами сгустится туман, ухудшая видимость.
Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов. Днем в большинстве районов ожидается +22...+27 градусов, а на побережье - +19...+23 градуса.
В среду небо также временами будут закрывать облака. Во второй половине дня в западных районах облачность начнет постепенно увеличиваться, во многих местах пройдет дождь. Локально возможны грозы. Ветер останется слабым.
Ночью температура опустится до +11...+16 градусов, однако местами на побережье Курземе она не будет ниже +18 градусов. Днем при ярком солнце воздух прогреется до +25...+29 градусов, на побережье - до +21...+25 градусов.
Во второй половине недели облаков станет больше. Временами они будут приносить дождь в разные районы страны. В ночь на четверг осадки ожидаются во многих местах.
Четверг еще будет жарким - почти по всей Латвии температура поднимется до +24...+29 градусов. С пятницы в страну начнет поступать более прохладная воздушная масса, поэтому в выходные температура воздуха не превысит +17...+22 градусов.