Ученые проверили тысячи комаров в Латвии на опасный вирус и раскрыли результаты
Прошлым летом ученые по всей Латвии расставляли специальные ловушки для комаров, чтобы выяснить, не переносят ли кровососущие насекомые опасные экзотические заболевания. Пойманных комаров замораживали, а затем исследовали под микроскопом.
Еще в 2004 году в руки исследователей попал заболевший ястреб-тетеревятник. Анализы показали, что птица была заражена вирусом Западного Нила. Вероятнее всего, инфекция передалась ей через укус зараженного комара, поскольку эти насекомые часто питаются кровью птиц, сообщают TV3 Ziņas.
Вирус Западного Нила опасен и для человека. Заболевание может вызывать головную боль, повышенную температуру, диарею и сыпь, распространяющуюся от рук к голове.
В научной литературе нет подтверждений того, что человек может заразиться от мертвой птицы. Однако определенному риску могут подвергаться ветеринары и сотрудники, ухаживающие за птицами, если они находились в тесном контакте с зараженным животным.
До сих пор случаев заражения людей вирусом Западного Нила в Латвии не выявляли. Тем не менее ученые решили проверить, встречается ли инфекция среди местных комаров.
Комаров заманивали с помощью сухого льда
В нескольких местах Латвии установили специальные ловушки. Они представляли собой емкости с сухим льдом, который при испарении выделяет углекислый газ. Комары принимают его за человеческое дыхание и подлетают к источнику. Затем поток воздуха от вентилятора затягивает насекомых внутрь ловушки, откуда они уже не могут выбраться.
Во время исследования ученые собрали тысячи комаров. Их поместили в холодильники, заморозили и исследовали под микроскопом. Вирус Западного Нила не обнаружили ни у одного из пойманных насекомых.
"Комаров очень много, однако поймать именно того, который заражен этой болезнью, совсем непросто. Но в любом случае мониторинг будет продолжаться", - рассказала исполняющая обязанности руководителя группы паразитологии BIOR Майра Матеуса.
Исследования продолжат и в этом году
Ученые уже снова устанавливают переносные ловушки в разных регионах Латвии. Исследование будет продолжаться в течение всего сезона.
В мире насчитывается около 1600 видов комаров. Иногда отдельные виды мигрируют и осваивают новые территории, однако экзотических комаров в Латвии пока не обнаруживали.
"До сих пор в ходе мониторинга мы не выявили новых видов, однако обнаружили и поймали представителей 31 вида", - сообщила Матеуса.
По ее словам, число известных в Латвии видов пока не изменилось. "Это результат прошлого года. Итоги нынешнего мониторинга и информацию о возможных изменениях мы узнаем в конце года. Сейчас ловушки устанавливают в девяти местах Латвии с апреля по октябрь. Проверки проводятся один раз в две недели", - пояснила специалист.
Вирус не обнаружили и у исследованных птиц
В прошлом году в BIOR доставили 14 найденных в Латвии мертвых диких птиц. В основном это были представители семейства врановых и хищные птицы, которые считаются основными видами для проверки на вирус Западного Нила. У исследованных в этом году диких птиц вирус Западного Нила также пока не обнаружен.