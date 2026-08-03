Ученые проверили тысячи комаров в Латвии на опасный вирус и раскрыли результаты

По ее словам, число известных в Латвии видов пока не изменилось. "Это результат прошлого года. Итоги нынешнего мониторинга и информацию о возможных изменениях мы узнаем в конце года. Сейчас ловушки устанавливают в девяти местах Латвии с апреля по октябрь. Проверки проводятся один раз в две недели", - пояснила специалист.