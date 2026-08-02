Завтра днем погода порадует теплом, но ранним утром на дорогах Латвии стоит соблюдать осторожность
Ночь на понедельник в Латвии местами начнется с тумана, который может ухудшить видимость на дорогах. Однако уже днем установится комфортная летняя погода без дождей, а температура поднимется до +24 градусов.
В ночь на понедельник, 3 августа, в Латвии ожидается спокойная и сухая погода. Небо лишь временами будут затягивать облака, однако осадков синоптики не прогнозируют. Из-за слабого ветра в отдельных районах страны местами образуется туман, который утром может заметно ухудшить видимость на дорогах. Ночная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.
В Риге ночь также пройдет преимущественно с ясным небом и без дождя. Ветер будет слабым, а воздух остынет до +12...+13 градусов.
Днем по всей стране сохранится комфортная летняя погода. Солнце будет чередоваться с облаками, но осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а воздух прогреется до +19...+24 градусов.
Синоптики также напоминают, что в середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. Тем, кто планирует долго находиться на солнце, рекомендуется использовать средства защиты.
В столице в течение дня облака временами будут закрывать солнце, однако дождя не ожидается. При слабом ветре температура воздуха повысится до +22...+24 градусов.