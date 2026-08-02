Завтра днем погода порадует теплом, но ранним утром на дорогах Латвии стоит соблюдать осторожность

В ночь на понедельник, 3 августа, в Латвии ожидается спокойная и сухая погода. Небо лишь временами будут затягивать облака, однако осадков синоптики не прогнозируют. Из-за слабого ветра в отдельных районах страны местами образуется туман, который утром может заметно ухудшить видимость на дорогах. Ночная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.