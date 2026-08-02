Ни туда ни обратно: на границе Латвии и Беларуси застряли дальнобойщики

После прекращения работы пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе несколько водителей грузовых автомобилей оказались заблокированы и не могут продолжить путь. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.