Ни туда ни обратно: на границе Латвии и Беларуси застряли дальнобойщики
После закрытия пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе десятки водителей грузовиков оказались в сложной ситуации. Из-за выходных они не могут переоформить документы и воспользоваться другими маршрутами.
После прекращения работы пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе несколько водителей грузовых автомобилей оказались заблокированы и не могут продолжить путь. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.
По ее словам, проблема связана с тем, что в документах перевозчиков указан именно пункт пропуска "Патерниеки". В выходные дни изменить маршрут и переоформить необходимые документы невозможно, поэтому водители вынуждены ждать возобновления работы КПП.
Точное число застрявших дальнобойщиков в Государственной пограничной охране не называют. При этом отмечается, что те перевозчики, у которых есть такая возможность, пытаются воспользоваться альтернативными пунктами пропуска.
Ранее сообщалось, что причиной закрытия стали технические сбои в работе информационных систем, из-за которых проведение пограничного контроля оказалось невозможным. В Государственной пограничной охране рекомендуют всем, кто планирует пересечение границы, использовать ближайшие пункты пропуска, расположенные на территории Литвы.
Власти также напоминают, что до конца 2026 года в приграничных районах с Беларусью продолжает действовать режим усиленной охраны границы. Он был продлен из-за сохраняющегося высокого уровня нелегальной миграции.