Эль-Ниньо возвращается: Европу предупреждают о неприятных сюрпризах осенью

В то же время в западной части Европы ситуация будет прямо противоположной. В годы, когда развивается "супер-Эль-Ниньо", атлантические циклоны обычно смещаются южнее. Поэтому в Великобритании, Франции и на севере Испании поздняя осень и начало зимы могут оказаться необычно влажными. Синоптики предупреждают о мощных атлантических штормах и продолжительных ливнях, которые во многих районах способны вызвать разрушительные наводнения.