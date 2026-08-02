Эль-Ниньо возвращается: Европу предупреждают о неприятных сюрпризах осенью
Фото: scanpix
Yесмотря на глобальное потепление, в Северной Европе возможны внезапные периоды сильных морозов.
В мире

Эль-Ниньо возвращается: Европу предупреждают о неприятных сюрпризах осенью

Отдел информации

Otkrito.lv

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Всемирная метеорологическая организация (WMO) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально подтвердили - в Тихом океане быстро развивается и усиливается климатический феномен Эль-Ниньо.

Эксперты прогнозируют почти стопроцентную вероятность того, что этот цикл сохранится как минимум до весны 2027 года, существенно изменив погодные условия по всему миру.

Пока мир готовится к новым рекордам жары, Европе, в том числе странам Балтии, это природное явление принесет совсем другие испытания.

Если в тропиках влияние Эль-Ниньо ощущается сразу и напрямую, то в Европе оно действует косвенно, меняя глобальные воздушные потоки и привычные маршруты господствующих ветров.

Исследователи и научные центры, включая Университет штата Колорадо, предупреждают, что этой осенью и зимой Европу могут ожидать сразу несколько резко отличающихся друг от друга и потенциально опасных сценариев.

Средиземноморье - затянувшееся лето, Западная Европа - под угрозой наводнений

Согласно последним глобальным прогнозам WMO, в южной и центральной Европе сохранится аномально высокая температура воздуха. Для Средиземноморья это означает продолжительное лето, усиление засухи и чрезвычайно высокий риск лесных пожаров.

В то же время в западной части Европы ситуация будет прямо противоположной. В годы, когда развивается "супер-Эль-Ниньо", атлантические циклоны обычно смещаются южнее. Поэтому в Великобритании, Франции и на севере Испании поздняя осень и начало зимы могут оказаться необычно влажными. Синоптики предупреждают о мощных атлантических штормах и продолжительных ливнях, которые во многих районах способны вызвать разрушительные наводнения.

Балтия может оказаться в "ловушке холода"

Для нашего региона предстоящая зима тоже может преподнести немало сюрпризов. Во второй половине зимы под влиянием Эль-Ниньо обычно ослабевает полярный вихрь.

Поэтому, несмотря на глобальное потепление, в Северной Европе возможны внезапные периоды сильных морозов и обильные снегопады.

Темы

Эль-НиньоЕвропаБалтияКолорадоСША

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