Эль-Ниньо возвращается: Европу предупреждают о неприятных сюрпризах осенью
Всемирная метеорологическая организация (WMO) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально подтвердили - в Тихом океане быстро развивается и усиливается климатический феномен Эль-Ниньо.
Эксперты прогнозируют почти стопроцентную вероятность того, что этот цикл сохранится как минимум до весны 2027 года, существенно изменив погодные условия по всему миру.
Пока мир готовится к новым рекордам жары, Европе, в том числе странам Балтии, это природное явление принесет совсем другие испытания.
Если в тропиках влияние Эль-Ниньо ощущается сразу и напрямую, то в Европе оно действует косвенно, меняя глобальные воздушные потоки и привычные маршруты господствующих ветров.
Исследователи и научные центры, включая Университет штата Колорадо, предупреждают, что этой осенью и зимой Европу могут ожидать сразу несколько резко отличающихся друг от друга и потенциально опасных сценариев.
Средиземноморье - затянувшееся лето, Западная Европа - под угрозой наводнений
Согласно последним глобальным прогнозам WMO, в южной и центральной Европе сохранится аномально высокая температура воздуха. Для Средиземноморья это означает продолжительное лето, усиление засухи и чрезвычайно высокий риск лесных пожаров.
В то же время в западной части Европы ситуация будет прямо противоположной. В годы, когда развивается "супер-Эль-Ниньо", атлантические циклоны обычно смещаются южнее. Поэтому в Великобритании, Франции и на севере Испании поздняя осень и начало зимы могут оказаться необычно влажными. Синоптики предупреждают о мощных атлантических штормах и продолжительных ливнях, которые во многих районах способны вызвать разрушительные наводнения.
Балтия может оказаться в "ловушке холода"
Для нашего региона предстоящая зима тоже может преподнести немало сюрпризов. Во второй половине зимы под влиянием Эль-Ниньо обычно ослабевает полярный вихрь.
Поэтому, несмотря на глобальное потепление, в Северной Европе возможны внезапные периоды сильных морозов и обильные снегопады.