"Сначала время трудностей и потерь, потом развитие": ведический астролог рассказал, что ждет Латвию

Астролог считает, что если государственные механизмы окажутся неэффективными, это неизбежно проявится именно в этот период. При этом он подчеркивает, что предстоящие семь с половиной лет не следует воспринимать исключительно как негативный этап. По его словам, этот цикл делится на три последовательные части. "Сначала идет время потерь, затем - период самоопределения, когда нужно накапливать силы, знания и технологии, а затем наступает время созидания и самореализации".