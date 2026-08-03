"Сначала время трудностей и потерь, потом развитие": ведический астролог рассказал, что ждет Латвию
После февраля 2028 года Латвию, по версии ведической астрологии, ожидает семилетний период серьезных испытаний. Однако, считает астролог Янис Риежниекс, именно он может заложить основу для будущего развития страны.
Ведический астролог Янис Риежниекс считает, что уже в конце февраля 2028 года для Латвии начнется новый этап, который станет серьезной проверкой как для государственных институтов, так и для общества в целом. Об этом он рассказал в программе "Nra.lv sarunas".
По словам астролога, согласно его расчетам, основанным на ведической астрологии, наиболее сложный цикл начнется в 2028 году. "23 февраля 2028 года Сатурн сменит свое положение, и для Латвии начнется самый сложный период продолжительностью семь с половиной лет".
"Нас будут проверять - насколько мы сильны, насколько знаем свое дело, как устроены наши системы. Важно будет уже не то, что люди говорят, а то, что они реально делают, насколько способны принимать решения и добиваться результата".
Астролог считает, что если государственные механизмы окажутся неэффективными, это неизбежно проявится именно в этот период. При этом он подчеркивает, что предстоящие семь с половиной лет не следует воспринимать исключительно как негативный этап. По его словам, этот цикл делится на три последовательные части. "Сначала идет время потерь, затем - период самоопределения, когда нужно накапливать силы, знания и технологии, а затем наступает время созидания и самореализации".
В качестве примера Риежниекс привел историю Объединенных Арабских Эмиратов. "Во время такого периода Дубай вкладывал огромные средства, приглашал специалистов, инженеров и технологии из-за рубежа. За эти семь с половиной лет они очень много инвестировали, но именно тогда создали тот Дубай, который мы знаем сегодня".
По мнению астролога, Латвия также может пройти через похожий путь: сначала столкнуться с трудностями и необходимостью перестройки, а затем получить возможность для устойчивого развития.
При этом Риежниекс отдельно подчеркнул, что его выводы основаны исключительно на интерпретации ведической астрологии и отражают его личный взгляд на возможное развитие событий, а не научный прогноз.