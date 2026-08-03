Однажды Россия может заплатить: историк назвал примерную сумму ущерба от советской оккупации Латвии
Латвии важно не только оценить ущерб от советской оккупации, но и донести эту информацию до мирового сообщества. Историк Гатис Круминьш считает, что однажды Россия может признать ответственность и все-таки выплатит компенсацию.
Главной задачей работы по оценке последствий советской оккупации является не столько получение реальной компенсации, сколько понимание масштаба понесенных Латвией потерь и формирование аргументированной позиции для международного сообщества. Такое мнение в программе Krustpunktā на Latvijas Radio высказал историк, председатель совета Видземской высшей школы Гатис Круминьш, сообщает LSM+.
На вопрос, рассчитает ли комиссия конкретную сумму ущерба, нанесенного советской оккупацией, он ответил: "Определенно, это одна из задач: то, что мы подсчитали как ущерб, нужно перевести в современное денежное выражение. Есть разные версии того, как можно [рассчитать] исторически возникший ущерб и через что мы приходим к этому [числу] — через стоимость золота или стоимость какой-то конкретной иностранной валюты. Такие методологии в мире существуют.
Я бы сказал, что [ущерб от советской оккупации] — это 800 миллиардов; эту сумму мы совершенно точно можем называть.
Один из методов [подсчета] — смотреть, как развивались мы и как развивалась Финляндия. Это действительно макроэкономический уровень, где нет демографии. Если смотреть просто на тенденции развития внутреннего валового продукта, то это как минимум 500 миллиардов, которых мы не получили. И это только до 1990 года. Если добавить и то, что мы видим через другие исследования, — часть, ушедшую, скажем, через бюджет в СССР,— то речь уже идет о более чем 800 миллиардах в современном выражении в евро. Это то, что мы можем осмыслить и рассказывать на международном уровне.
Если мы просто говорим: у нас депортировали людей, строили ненужные заводы... Ну хорошо. Но если сказать «800 миллиардов» — хоть в Вашингтоне, хоть в Брюсселе — люди говорят: о, это уже что-то. Поэтому денежное выражение очень существенно. Не всегда обо всем можно сказать, что это напрямую экономически переносимо, но это можно сделать. Есть разного рода компенсирующие механизмы".
При этом он подчеркнул, что речь идет не только об экономических потерях. По его словам, комиссия также занимается оценкой социальных и моральных последствий советской политики, включая русификацию.
Отвечая на вопрос о возможности взыскания компенсации с России, Круминьш отметил, что непосредственное получение выплат сегодня не является главной целью. "Вопрос реальной компенсации важен, но, на мой взгляд, все же вторичен. Самое главное для нас - самим понять, во что это нам обошлось, а затем рассказывать об этом и своему обществу, и международному сообществу".
При этом историк не исключил, что в будущем Россия все же может признать ответственность за советскую оккупацию и согласиться на компенсацию.
"Вопрос — заплатит ли Россия когда-нибудь? Да, я все же считаю, что такая возможность существует: в определенной ситуации это могло бы быть частью билета России обратно в цивилизованное общество.
Не знаем, через пять лет или, может, через 50, но — что они признают факт оккупации. Подобно тому, как поступила нацистская Германия: признала свои ошибки и затем договаривалась со странами. Тогда это наш вопрос, и мы смотрим, компенсируют ли они что-то прямо или косвенно. Как мы договоримся. Но я считаю, что это может быть частью. Если мы достаточно активны — и, честно говоря, Россия сейчас увеличивает наши возможности. Если эта тяжба будет, она открыла нам отличную возможность. Ее надо только использовать. Три страны Балтии, берем союзников... Это отличная возможность показать эти деяния России. Я верю, что такая возможность может быть. Сейчас, конечно, выглядит так, что это невозможно, но Россия не была статичной, она тоже менялась. Думаю, будут какие-то ситуации, когда ей все же что-то понадобится от западного общества".