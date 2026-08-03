Однажды Россия может заплатить: историк назвал примерную сумму ущерба от советской оккупации Латвии

Не знаем, через пять лет или, может, через 50, но — что они признают факт оккупации. Подобно тому, как поступила нацистская Германия: признала свои ошибки и затем договаривалась со странами. Тогда это наш вопрос, и мы смотрим, компенсируют ли они что-то прямо или косвенно. Как мы договоримся. Но я считаю, что это может быть частью. Если мы достаточно активны — и, честно говоря, Россия сейчас увеличивает наши возможности. Если эта тяжба будет, она открыла нам отличную возможность. Ее надо только использовать. Три страны Балтии, берем союзников... Это отличная возможность показать эти деяния России. Я верю, что такая возможность может быть. Сейчас, конечно, выглядит так, что это невозможно, но Россия не была статичной, она тоже менялась. Думаю, будут какие-то ситуации, когда ей все же что-то понадобится от западного общества".