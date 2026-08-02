Cтало известно, сколько денег налогоплательщиков потратили депутаты на компенсации в июле

В июне 2026 года депутаты Сейма Латвии получили в общей сложности 22 419,53 евро компенсаций, следует из опубликованной парламентом информации. Из этой суммы 13 732,98 евро были направлены на компенсацию расходов по аренде жилья, а еще 8 686,55 евро - на покрытие транспортных расходов.