Cтало известно, сколько денег налогоплательщиков потратили депутаты на компенсации в июле
В июне депутаты Сейма Латвии получили в общей сложности 22 419 евро компенсаций за аренду жилья и транспорт. При этом более половины парламентариев вообще не воспользовались правом на такие выплаты.
В июне 2026 года депутаты Сейма Латвии получили в общей сложности 22 419,53 евро компенсаций, следует из опубликованной парламентом информации. Из этой суммы 13 732,98 евро были направлены на компенсацию расходов по аренде жилья, а еще 8 686,55 евро - на покрытие транспортных расходов.
Самую крупную общую компенсацию за месяц получил депутат Артур Бутанс (Национальное объединение) - 934,53 евро. Далее следуют Лига Клявиня (Союз зеленых и крестьян) - 928,35 евро, Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") - 903,97 евро, Виктория Плешкане ("Латвия на первом месте") - 900,48 евро и Анита Браковска (Союз зеленых и крестьян) - 886,04 евро.
В число депутатов, получивших самые большие компенсации, также вошли Янис Скрастиньш ("Новое Единство") - 839,44 евро и Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) - 837,02 евро.
Наибольшую компенсацию за аренду жилья получила Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян) - 800 евро. Далее следуют Лига Клявиня - 780 евро, Рамона Петравича - 750 евро, Артур Бутанс - 750 евро и Марцис Енцитис ("Латвия на первом месте") - 720 евро.
Самые крупные выплаты на транспортные расходы были начислены Аните Браковской - 486,04 евро, Эдгару Путре ("Объединенный список") - 452,15 евро, Атису Лабуцису ("Латвия на первом месте") - 426,53 евро, Виктории Плешкане - 400,48 евро и Янису Вуцансу - 397,02 евро.
Всего на компенсации депутатам в июне было предусмотрено 66 751 евро, однако фактически парламентарии использовали лишь 22 419,53 евро, то есть примерно треть от доступного лимита.
Депутаты имеют право на единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, включая пользование общественным транспортом. Максимальный размер выплаты рассчитывается исходя из задекларированного места жительства депутата, однако Сейм компенсирует только фактически понесенные и документально подтвержденные расходы в пределах установленного лимита.
При этом далеко не все парламентарии пользуются этой возможностью. Согласно опубликованным данным, в августе компенсации не получали 58 из 100 депутатов Сейма.
Размер максимально возможных компенсаций ежегодно рассчитывается на основе средней заработной платы за позапрошлый год с применением коэффициентов, установленных Регламентом Сейма.
Система компенсаций предназначена для возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских обязанностей, и призвана обеспечить равные условия работы для парламентариев независимо от того, проживают ли они в Риге или представляют более удаленные регионы страны.