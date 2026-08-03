Жителям Талсинского края сообщили, что сейчас происходит с размытыми дорогами

Как сообщает самоуправление, уровень воды из Дурсупе сместился в реку Роя в волосте Валдгале, а позднее направился к реке Стенде в сторону Венспилсского края. На данный момент самоуправление зафиксировало 53 участкa дорог, на которых ливни причинили более или менее значительные повреждения. На прошлой неделе началось устранение незначительных последствий, а на этой планируется завершить процедуру запроса цен для проведения более крупных ремонтных работ.