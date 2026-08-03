Жителям Талсинского края сообщили, что сейчас происходит с размытыми дорогами
Талсинское краевое самоуправление в сотрудничестве с ответственными службами и дорожными эксплуатационными организациями продолжает устранять последствия сильных ливней, прошедших 20 июля.
Как сообщает самоуправление, уровень воды из Дурсупе сместился в реку Роя в волосте Валдгале, а позднее направился к реке Стенде в сторону Венспилсского края. На данный момент самоуправление зафиксировало 53 участкa дорог, на которых ливни причинили более или менее значительные повреждения. На прошлой неделе началось устранение незначительных последствий, а на этой планируется завершить процедуру запроса цен для проведения более крупных ремонтных работ.
Крупнейший объект, требующий углубленного обсуждения и значительного финансирования в Талсинском крае, — это плотина у мельницы на Дурсупе, которую прорвало. Рассматриваются различные сценарии действий, поскольку мнения общества и экспертов расходятся. Один из вариантов предусматривает демонтаж плотины с восстановлением естественного русла реки Дурсупе, течения и миграционных путей рыб. Против этого возражает местное сообщество, опасаясь, что привычный облик села с озером исчезнет.
В свою очередь, восстановлению плотины противятся защитники окружающей среды и отдельные нормативные акты. Все варианты будут структурированно оценены, сопоставлены и обсуждены как с экспертами по экологии и гидротехническим сооружениям, так и с жителями волости Балгале.
Движение и изменения в общественном транспорте
В настоящее время большинство дорог ОТКРЫТЫ для движения, однако действуют два исключения:
- Закрыта региональная автодорога P128 (Слока–Талси) у Дурсупе (на 55,2-м км). Объездные маршруты смотрите на интерактивной карте Latvijas Valsts ceļi: https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/.
- По-прежнему закрыта муниципальная автодорога Упесличи–Салас в волости Балгале, поскольку не восстановлена прорванная дамба у Севики.