Продавать - так задорого! Премьер хочет поднять цены на ВНЖ для инвесторов

Кулбергс также указывает, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о планах в ближайшие три-пять лет построить в Риге и ее окрестностях около 15 500 новых квартир. Стоимость строительства таких проектов оценивается примерно в 1,65 миллиарда евро, в то время как доходы застройщиков от продаж могут достичь примерно 2,4 миллиарда евро. Из этой суммы не менее 500 миллионов евро будет уплачено в виде налогов. По информации, предоставленной премьером, около 30% планируемых квартир предусмотрены в проектах с латвийским капиталом, 25% - в проектах с эстонским капиталом, а 45% - в проектах с капиталом других стран.