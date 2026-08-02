Продавать - так задорого! Премьер хочет поднять цены на ВНЖ для инвесторов
Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает сохранить возможность получения ВНЖ за инвестиции, однако сделать программу значительно дороже. По его расчетам, обновленная схема способна принести Латвии до 500 миллионов евро за пять лет.
Премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС) подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложения к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об иммиграции, предлагая сохранить возможность для иностранных инвесторов получать временный вид на жительство (ВНЖ) в обмен на вложения в альтернативные инвестиционные фонды и одновременно существенно увеличить их платежи в государственный бюджет.
В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что ВНЖ на срок до пяти лет сможет получить иностранец, который инвестирует на срок не менее семи лет 100 000 евро в фонд созданного государством управляющего альтернативными инвестиционными фондами или 150 000 евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии.
Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 000 евро. Таким образом, за пять лет один инвестор внесет в государственный бюджет в общей сложности 50 000 евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство.
В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского союза.
Кулбергс также указывает, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о планах в ближайшие три-пять лет построить в Риге и ее окрестностях около 15 500 новых квартир. Стоимость строительства таких проектов оценивается примерно в 1,65 миллиарда евро, в то время как доходы застройщиков от продаж могут достичь примерно 2,4 миллиарда евро. Из этой суммы не менее 500 миллионов евро будет уплачено в виде налогов. По информации, предоставленной премьером, около 30% планируемых квартир предусмотрены в проектах с латвийским капиталом, 25% - в проектах с эстонским капиталом, а 45% - в проектах с капиталом других стран.
Премьер подсчитал, что в случае, если в рамках программы удастся привлечь 1000 инвесторов, за пять лет в бюджетную программу "Программа экономического развития" будет внесено 50 миллионов евро. Одновременно 82,5 миллиона евро будут инвестированы в новые проекты в сотрудничестве с государственным управляющим альтернативными инвестиционными фондами, а еще 52,5 миллиона евро будут вложены в соответствии с инвестиционными стратегиями частных фондов.
В письме Кулбергс также указывает, что если эти инвесторы после получения ВНЖ станут латвийскими налогоплательщиками, за пять лет это может обеспечить до 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет. По оценке премьера, при самом благоприятном сценарии 1000 инвесторов могли бы принести Латвии в общей сложности до 500 миллионов евро.
В письме премьер информирует, что продолжает работу над отдельным законопроектом о фиксированном налоговом платеже для иностранцев. Он предусматривал бы, что инвестор, получивший ВНЖ, мог бы стать налоговым резидентом Латвии, ежегодно уплачивая в государственный бюджет 60 000 евро. По подсчетам Кулбергса, 1000 таких иностранцев в год вносили бы в бюджет 60 миллионов евро, а за пять лет - 300 миллионов евро.
Уже сообщалось, что комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила пятидневный срок для подачи предложений к поправкам к Закону об иммиграции, переданным на повторное рассмотрение президентом Эдгаром Ринкевичем. Сейм мог бы повторно принять решение по закону 20 августа. Президент ранее призывал парламент еще раз оценить несколько аспектов нового регулирования, в том числе условия инвестиционной программы.