Евродепутат: Латвии пора определиться - хотим ли мы тут видеть иностранных студентов

При этом он отметил, что обсуждаемый сейчас наиболее жесткий вариант ограничений практически не встречается в мировой практике. "Насколько я понимаю, та радикальная версия, которая сейчас предлагается, существует лишь в очень немногих странах мира. Тогда нужно честно и открыто сказать, что мы отказываемся от экспорта высшего образования. Если это действительно является политической установкой, то мы будем понимать, что это означает и как с этим жить. Нельзя одновременно удерживать обе эти позиции".