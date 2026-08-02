Евродепутат: Латвии пора определиться - хотим ли мы тут видеть иностранных студентов
Латвия должна решить, хочет ли она развивать экспорт высшего образования или ограничивать прием иностранных студентов. При этом главной задачей государства остается контроль границ и борьба с нелегальной миграцией, считает евродепутат Ивар Иябс.
Обсуждая возможное ужесточение правил приема иностранных студентов, депутат Европейского парламента от Латвии Ивар Иябс заявил, что государству необходимо определиться с собственной стратегией в сфере высшего образования. По его словам, усиливать контроль за соблюдением студентами своих обязанностей необходимо, однако чрезмерные ограничения могут поставить под удар весь экспорт образовательных услуг.
В эфире TV24 Иябс подчеркнул, что иностранные студенты действительно должны приезжать в Латвию ради учебы.
"Студенты действительно должны быть студентами".
При этом он отметил, что обсуждаемый сейчас наиболее жесткий вариант ограничений практически не встречается в мировой практике. "Насколько я понимаю, та радикальная версия, которая сейчас предлагается, существует лишь в очень немногих странах мира. Тогда нужно честно и открыто сказать, что мы отказываемся от экспорта высшего образования. Если это действительно является политической установкой, то мы будем понимать, что это означает и как с этим жить. Нельзя одновременно удерживать обе эти позиции".
По мнению Иябса, гораздо более разумным решением было бы усилить контроль за тем, чтобы иностранные студенты действительно учились, а не использовали учебную визу для иных целей. "Полностью правильная инициатива - усилить требования к вузам, чтобы они контролировали, что студент действительно учится, а не занимается чем-то другим". Он также призвал учитывать мнение самих университетов при подготовке новых правил, поскольку именно они непосредственно работают с иностранными студентами и одновременно сталкиваются с миграционными вызовами.
Говоря о миграционной политике в целом, евродепутат подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в происхождении людей, а в способности государства контролировать собственные границы. "Это не вопрос того, какие это люди или какого цвета у них кожа. Это вопрос того, контролирует ли государство вместе с Европейским союзом наши границы. Это одна из базовых функций государства - знать, кто находится внутри страны и кто ее покидает". По словам Иябса, если в стране оказываются люди, которые не имеют права там находиться, это уже становится серьезной политической проблемой.
Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывает ситуация на латвийско-белорусской границе. "К сожалению, это становится актуальной темой уже не только в Риге, но и в Брюсселе, потому что из всех трех стран Балтии основной поток нелегальных мигрантов сейчас идет именно через латвийско-белорусскую границу."
При этом политик призвал осторожно относиться к заявлениям соседних государств и тщательно анализировать причины происходящего. "Не стоит принимать за чистую монету все, что в последнее время говорят литовцы о том, что большинство мигрантов попадает к ним через Латвию. Нужно разобраться, сколько в этом правды, а сколько - нет". "Наши эксперты по охране границы могли бы объяснить, насколько это является целенаправленной активностью Беларуси именно на этом участке границы", - считает Иябс.