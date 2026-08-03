В Айзкраукльском крае отремонтировали участок важной для местных жителей дороги
Открыт реконструированный участок региональной автодороги Кокнесе–Эргли.
На семикилометровом отрезке восстановили дорожное покрытие, организовали водоотвод, переоборудовали остановки и повысили безопасность пешеходов.
В поселке Бормани построили тротуар от остановки общественного транспорта до перекрестка с автодорогой Ратницени–Бормани. В Вецбебри реконструировали перекресток автодорог Кокнесе–Эргли и Вецбебри–Ирши. Там обустроили три освещаемые пешеходные переходы. Еще один освещаемый переход сделан у Бебруской начальной школы.
Как отмечает Latvijas Valsts ceļi, по этой дороге ежедневно будут возить школьников в школу, люди поедут на работу, а предприниматели — доставлять свою продукцию.
Строители признали, что наибольшие трудности создала дождливая погода в прошлом году. Во время работ часто приходилось откачивать и перекачивать воду, чтобы устранить последствия ливней.
На объекте заменили более 14 000 кубометров грунта, непригодного для дорожного строительства, уложили свыше 700 метров труб для водопропуска и примерно два километра дренажа.
Плохое состояние дороги долгое время было болезненной темой для местных жителей.
Работы выполняло объединение поставщиков VIA и VIANOVA. Сумма договора — 5 653 420,13 евро с налогом на добавленную стоимость.