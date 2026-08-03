В Айзкраукльском крае отремонтировали участок важной для местных жителей дороги

В поселке Бормани построили тротуар от остановки общественного транспорта до перекрестка с автодорогой Ратницени–Бормани. В Вецбебри реконструировали перекресток автодорог Кокнесе–Эргли и Вецбебри–Ирши. Там обустроили три освещаемые пешеходные переходы. Еще один освещаемый переход сделан у Бебруской начальной школы.