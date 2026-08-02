В Латвии 28 ранее судимым людям разрешили работать педагогами
В прошлом году в Латвии 28 ранее судимым людям разрешили работать педагогами. Еще трем заявителям отказали после оценки возможных рисков для учащихся.
Комиссия рассмотрела 31 заявление о соответствии ранее судимых лиц должности педагога. В 28 случаях разрешение было выдано, в трех - отказано. При этом ни в одном из положительных решений не были установлены ограничения относительно групп учащихся, с которыми педагог может работать.
По закону человек, осужденный за умышленное преступление, не может работать педагогом. Исключение возможно после погашения или снятия судимости, если служба оценит риски и решит, что работа этого человека не нанесет вреда интересам учащихся.
При рассмотрении учитываются характер преступления, отношение человека к совершенному, время, прошедшее после нарушения, его дальнейшее поведение, а также возможные риски для здоровья, безопасности и развития детей.
Перед аккредитацией учебных заведений и оценкой работы руководителей школ служба также проверяет сотрудников по Реестру наказаний МВД.