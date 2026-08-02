В Латвии 28 ранее судимым людям разрешили работать педагогами

Комиссия рассмотрела 31 заявление о соответствии ранее судимых лиц должности педагога. В 28 случаях разрешение было выдано, в трех - отказано. При этом ни в одном из положительных решений не были установлены ограничения относительно групп учащихся, с которыми педагог может работать.