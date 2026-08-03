США вводят огромный визовый залог для граждан ряда бывших республик СССР

Правозащитники и специалисты по миграции критикуют программу. По их мнению, залог фактически закрывает возможность поездок в США для многих людей с невысокими доходами, даже если они планируют законный краткосрочный визит. Критики также опасаются, что новые правила могут привести к дискриминации заявителей по национальному или материальному признаку.