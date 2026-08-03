США вводят огромный визовый залог для граждан ряда бывших республик СССР
Соединенные Штаты вводят программу визовых залогов, которая распространяется на граждан 50 государств. От некоторых заявителей на визу могут потребовать внести до 20 тысяч долларов. Новые правила начинают действовать 3 августа 2026 года.
Речь идет о неиммиграционных визах категорий B-1 и B-2, предназначенных для деловых и туристических поездок. Размер залога будет определяться консульским сотрудником во время собеседования. Предусмотрены суммы в 10, 15 и 20 тысяч долларов. Ранее минимальный залог составлял 5 тысяч долларов, однако в окончательной версии правил эту сумму исключили.
Внесение денег не гарантирует выдачу визы. Если заявителю откажут, залог должны вернуть. Деньги также возвращаются после своевременного выезда путешественника из США и соблюдения им всех условий пребывания. В случае нарушения визового режима залог может быть конфискован.
Программа в первую очередь затрагивает государства с высоким уровнем превышения разрешенного срока пребывания в США. Большинство включенных в список стран расположены в Африке, однако среди них есть также государства Азии, Латинской Америки и некоторые бывшие республики СССР - Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан..
Американские власти объясняют меру стремлением сократить число иностранцев, которые остаются в стране после истечения разрешенного срока.
Правозащитники и специалисты по миграции критикуют программу. По их мнению, залог фактически закрывает возможность поездок в США для многих людей с невысокими доходами, даже если они планируют законный краткосрочный визит. Критики также опасаются, что новые правила могут привести к дискриминации заявителей по национальному или материальному признаку.
Госдепартамент при этом сможет пересматривать список государств, граждан которых затрагивает требование, и добавлять в него новые страны.