Подарок с бомбой: подробности взрыва у элитного ресторана в Москве, где отдыхали высокопоставленные военные

Неофициальные источники предполагают, что именинником мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомом его назначили в мае этого года. Косвенным подтверждением этой версии называют большое количество автомобилей с военными номерными знаками, замеченных возле ресторана сразу после взрыва.