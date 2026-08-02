Подарок с бомбой: подробности взрыва у элитного ресторана в Москве, где отдыхали высокопоставленные военные
Мощный взрыв возле элитного итальянского ресторана в центре Москвы унес жизни трех человек и ранил более двух десятков. По данным независимых СМИ, в заведении в этот вечер находились представители высшего командования российской армии.
Вечером 1 августа возле итальянского ресторана Balzi Rossi, расположенного в центре Москвы, произошел мощный взрыв. По последним данным, погибли три человека, еще как минимум 21 получил ранения различной степени тяжести.
По информации Национального антитеррористического комитета России, причиной трагедии стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подарочной коробке. Бомба была начинена металлическими шариками, а ее мощность, по оценкам специалистов, соответствовала примерно одному килограмму тротила.
🇷🇺💥 Đoạn phim mới đã xuất hiện từ hiện trường vụ nổ tối tại nhà hàng Balzi Rossi ở Moscow tối 1/8/2026. Các báo cáo cho biết mục tiêu chính của vụ nổ ở Moscow là Trung tướng Aleksandr Chaiko, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga. Vụ nổ tại bữa… https://t.co/dyXZ9xJ1yx pic.twitter.com/QkvtzQdjB0— c0mmand0 (@c0mmand0_2022) August 2, 2026
Следствие утверждает, что неизвестная женщина попыталась пронести коробку в ресторан. На входе ее остановил охранник, после чего устройство сработало. В результате взрыва погибли сама женщина, сотрудник службы безопасности и один из посетителей ресторана.
Взрывной волной были серьезно повреждены вход в ресторан и летняя терраса, выбиты окна соседних зданий и припаркованных автомобилей. На время была закрыта станция метро "Баррикадная", а движение транспорта в районе Кудринской площади до сих пор ограничено.
Особое внимание привлекло то обстоятельство, что ресторан в тот вечер был закрыт для обычных посетителей. По данным российского независимого издания ASTRA, в заведении проходило закрытое празднование дня рождения, на котором присутствовали представители высшего командования российской армии.
Неофициальные источники предполагают, что именинником мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомом его назначили в мае этого года. Косвенным подтверждением этой версии называют большое количество автомобилей с военными номерными знаками, замеченных возле ресторана сразу после взрыва.
Газета "Коммерсант", ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщает, что рассматривается версия дистанционного подрыва. Следователи не исключают, что женщина, несшая коробку, могла не знать о находившемся внутри взрывном устройстве.
После происшествия государственные российские СМИ первоначально распространяли информацию о якобы взорвавшемся газовом баллоне на кухне ресторана. Однако эта версия была быстро опровергнута как руководством заведения, так и сотрудниками антитеррористических служб, обнаружившими на месте следы взрывчатых веществ.
Дополнительный общественный резонанс вызвало поведение шеф-повара ресторана Кармине Альфьери. Вскоре после трагедии он опубликовал в Instagram видео, в котором с улыбкой сообщил, что персонал не пострадал, кухня продолжает работать, а произошедшее - лишь "небольшая проблема у входа". После волны критики запись была удалена, а руководство ресторана принесло официальные извинения и выразило соболезнования семьям погибших.
На данный момент ни одна организация или государство не взяли на себя ответственность за произошедшее. Расследование продолжается.