Самоуправление Елгавы обратилось с важным сообщением к владельцам гаражей
Елгавская дума приняла решение демонтировать 18 самовольно установленных металлических гаражей.
В ходе заседания думы Елгавы было принято решение демонтировать 18 самовольно установленных металлических гаражей, расположенных на земельном участке, принадлежащем самоуправлению, во внутриквартальной территории по улице Гарозас, с кадастровым обозначением 0900 014 0204. Демонтаж металлических гаражей планируется провести в октябре.
На протяжении нескольких лет самоуправление призывало владельцев гаражей подтвердить свои права собственности на самовольно установленные сооружения. В последний раз — в начале мая — самоуправление рекомендовало владельцам до 1 июля демонтировать самовольно установленные гаражи, размещённые на земле самоуправления по ул. Гарозас. Одновременно было подчеркнуто: если существуют объективные причины, по которым гаражи не могут быть демонтированы, об этом следовало уведомить самоуправление до 1 июня. На это уведомление откликнулся один пользователь гаража, попросив не осуществлять демонтаж и пояснив, что гараж поддерживается в технически исправном состоянии. Документы, подтверждающие право собственности или пользования, в самоуправление представлены не были.
Строительный закон предусматривает, что в компетенцию самоуправления входит принятие решений о дальнейших действиях в отношении построек на его территории, которые полностью или частично разрушены либо находятся в таком состоянии, что их использование опасно или портит городской ландшафт. Учитывая это, а также то, что самовольно установленные металлические гаражи визуально портят городскую среду Елгавы, дума приняла решение о демонтаже гаражей.
Самоуправление призывает пользователей гаражей как можно скорее освободить их от личных вещей.
После сноса гаражей на этом месте самоуправление планирует обустроить парковку, покрытую щебнем.