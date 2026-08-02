Самоуправление Елгавы обратилось с важным сообщением к владельцам гаражей

На протяжении нескольких лет самоуправление призывало владельцев гаражей подтвердить свои права собственности на самовольно установленные сооружения. В последний раз — в начале мая — самоуправление рекомендовало владельцам до 1 июля демонтировать самовольно установленные гаражи, размещённые на земле самоуправления по ул. Гарозас. Одновременно было подчеркнуто: если существуют объективные причины, по которым гаражи не могут быть демонтированы, об этом следовало уведомить самоуправление до 1 июня. На это уведомление откликнулся один пользователь гаража, попросив не осуществлять демонтаж и пояснив, что гараж поддерживается в технически исправном состоянии. Документы, подтверждающие право собственности или пользования, в самоуправление представлены не были.