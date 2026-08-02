Власти Беларуси прокомментировали закрытие Латвией границы

Специалист по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне подтвердила, что на пограничном контрольно-пропускном пункте Патерниеки на белорусско-латвийской границе в настоящее время возникли технические проблемы, связанные со сбоями в работе информационных систем, поэтому пограничный контроль в данный момент невозможен. Она также отметила, что причины проблемы и сроки ее решения неизвестны, но Государственная пограничная охрана будет обновлять информацию о возможностях для пересекающих границу.