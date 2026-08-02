Власти Беларуси прокомментировали закрытие Латвией границы
Белорусские власти прокомментировали решение Латвии временно закрыть единственный действующий пункт пропуска на границе двух стран.
Первоначально в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси информацию о закрытии границы не подтвердили. Официальный представитель ГПК Антон Бычковский 31 июля заявил, что ведомство не подтверждает эти сведения. Однако уже 1 августа в ГПК сообщили:
«По решению латвийской стороны с 23.00 31 июля движение через единственный открытый на беларусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено и до сих пор не восстановлено. Накануне об этом информировал министр внутренних дел Латвии, ссылаясь на технические причины».
В ГПК также отметили, что «об изменении обстановки будет сообщено дополнительно».
Как ранее писал Otkrito.lv, о том, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, сообщил в Х министр внутренних дел Янис Домбрава. Он призвал тех, кто еще не вернулся в Латвию, использовать другие маршруты, чтобы попасть домой из Беларуси.
Специалист по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне подтвердила, что на пограничном контрольно-пропускном пункте Патерниеки на белорусско-латвийской границе в настоящее время возникли технические проблемы, связанные со сбоями в работе информационных систем, поэтому пограничный контроль в данный момент невозможен. Она также отметила, что причины проблемы и сроки ее решения неизвестны, но Государственная пограничная охрана будет обновлять информацию о возможностях для пересекающих границу.