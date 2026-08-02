Арбузы из Латвии уже на прилавках - сколько они стоят в этом году

В хозяйстве Kantānu dārzniecība в Лимбажском крае арбузы выращивают в теплицах и на открытом грунте. В этом году плоды завязались позже обычного, поэтому основной урожай ожидают лишь в ближайшие недели. Арбузы с поля могут созреть только к середине сентября.