Арбузы из Латвии уже на прилавках - сколько они стоят в этом году
Этим летом погода в Латвии оказалась более благоприятной для выращивания арбузов, однако фермерам по-прежнему мешают болезни растений. Некоторые хозяйства уже начали продавать местные арбузы и обещают сохранить прежнюю цену.
В хозяйстве Kantānu dārzniecība в Лимбажском крае арбузы выращивают в теплицах и на открытом грунте. В этом году плоды завязались позже обычного, поэтому основной урожай ожидают лишь в ближайшие недели. Арбузы с поля могут созреть только к середине сентября.
В прошлом году из-за холода, дождей и переувлажненной почвы хозяйство потеряло около половины урожая. В этом сезоне условия лучше, но прогнозировать итоговые объемы фермеры пока не берутся. Дополнительную угрозу создают гниль и другие болезни, которые все чаще поражают растения, сообщает LSM.lv.
В Марупском крае первые дыни уже оказались сладкими, а арбузам требуется еще около недели. Производители отмечают, что спрос на местную продукцию растет, но растения приходится регулярно обрабатывать биологическими средствами защиты.
В Вилцской волости Елгавского края первые арбузы уже созрели и поступают в продажу. Цена останется прежней - два евро за килограмм.
В прошлом году хозяйству удалось собрать около 20 тонн арбузов. В этом году фермеры надеются на хороший результат, но опасаются града, поскольку застраховать такие посадки в Латвии по-прежнему невозможно.