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В Латвии
Сегодня 09:13
Воскресенье порадует солнцем: синоптики обещают до +24 градусов
В воскресенье в Латвии будет тепло и умеренный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами. Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.
В Риге также будет переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса.