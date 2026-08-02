Воскресенье порадует солнцем: синоптики обещают до +24 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Воскресенье порадует солнцем: синоптики обещают до +24 градусов

Отдел новостей

LETA

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В воскресенье в Латвии будет тепло и умеренный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами. Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.

В Риге также будет переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса.

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