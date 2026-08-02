Воскресенье порадует солнцем: синоптики обещают до +24 градусов

Днем ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами. Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.