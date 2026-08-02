В Даугавпилсе отремонтируют важную часть городской инфраструктуры

По результатам технического осмотра канализационной сети Даугавпилса было принято решение открытым способом реконструировать примерно 110 метров физически изношенной магистральной канализационной линии. В ходе обследования были выявлены повреждения и обратные уклоны трубопровода, которые могут вызвать нарушения в работе системы и повысить риск аварий. Планируется, что работы будут завершены примерно в течение одного месяца. После реконструкции вероятность аварий значительно снизится, а работа канализационной системы будет надежно обеспечена в долгосрочной перспективе.