В Даугавпилсе отремонтируют важную часть городской инфраструктуры
Компания Daugavpils ūdens приступила к работам по восстановлению магистральной канализационной сети на улице Валмиерас на участке от улицы Варшавас до улицы А. Пумпура.
Работы выполняются до запланированного на эту осень асфальтирования улицы, поскольку после обновления дорожного покрытия в течение пяти лет любые строительные работы, связанные с земляными работами, на этом участке не будут разрешены. Своевременное упорядочение инженерных коммуникаций позволит обеспечить надежную работу канализационной системы и избежать необходимости повреждать новое дорожное покрытие.
По результатам технического осмотра канализационной сети Даугавпилса было принято решение открытым способом реконструировать примерно 110 метров физически изношенной магистральной канализационной линии. В ходе обследования были выявлены повреждения и обратные уклоны трубопровода, которые могут вызвать нарушения в работе системы и повысить риск аварий. Планируется, что работы будут завершены примерно в течение одного месяца. После реконструкции вероятность аварий значительно снизится, а работа канализационной системы будет надежно обеспечена в долгосрочной перспективе.