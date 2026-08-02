Ученица поблагодарила учителя за то, что он помог ей сиять так же ярко, как его лысина

Мать девочки, 35-летняя Хлоя Хауэлл, рассказала, что дочь придумала сравнение самостоятельно и написала открытку в школе. Женщина узнала о содержании послания только после того, как Айла вернулась домой и обо всем рассказала. По словам матери, девочка постоянно шутит над членами семьи и любит придумывать забавные фразы. При этом она хорошо понимает, с кем и как можно шутить, чтобы не обидеть человека.