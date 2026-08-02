Ученица поблагодарила учителя за то, что он помог ей сиять так же ярко, как его лысина
Обычная благодарственная открытка в конце учебного года неожиданно рассмешила учителя и сотни тысяч пользователей социальных сетей. Десятилетняя школьница из Англии решила поблагодарить педагога за поддержку, но завершила теплое послание шуткой о его лысине.
Учитель начальных классов Райан Сондерсон работает в школе в английском графстве Мерсисайд. 16 июля одна из его учениц, десятилетняя Айла Хауэлл, вручила ему открытку по случаю окончания учебного года.
Сначала девочка написала вполне серьезные слова благодарности. Она назвала Сондерсона прекрасным учителем и отметила, что благодаря ему стала увереннее в себе.
Однако затем послание приняло неожиданный оборот.
"Вы действительно помогли мне стать увереннее и позволили мне сиять так же ярко, как ваша голова", - написала Айла, намекая на лысину учителя.
По словам Сондерсона, он совершенно не ожидал увидеть такую фразу, когда открыл открытку. Однако шутка его не обидела, а, наоборот, очень рассмешила.
Учитель отметил, что был даже рад тому, что ученица чувствует себя рядом с ним достаточно свободно и не боится добродушно пошутить. Он уже несколько лет преподает у этого класса, поэтому между ним и детьми сложились теплые и доверительные отношения.
Сам Сондерсон также регулярно шутит по поводу отсутствия волос. Например, когда на школьной площадке начинается дождь, он может сказать детям, что им нужно быстрее зайти в помещение, пока его прическа не испортилась.
Поэтому ученики знают, что подобные шутки его не задевают. Тем не менее педагог признался, что остроумие десятилетней девочки его впечатлило.
"Я подумал, что это очень смешно и находчиво. Дети такого возраста нечасто пишут подобные вещи", - рассказал учитель.
Мать девочки, 35-летняя Хлоя Хауэлл, рассказала, что дочь придумала сравнение самостоятельно и написала открытку в школе. Женщина узнала о содержании послания только после того, как Айла вернулась домой и обо всем рассказала. По словам матери, девочка постоянно шутит над членами семьи и любит придумывать забавные фразы. При этом она хорошо понимает, с кем и как можно шутить, чтобы не обидеть человека.
Хлоя не сомневалась, что педагог правильно воспримет послание, поскольку он известен своим чувством юмора и прекрасно ладит с учениками. В следующем учебном году Сондерсон будет преподавать у Айлы уже четвертый год. Хлоя призналась, что очень гордится дочерью и считает ее шутку невероятно смешной. По ее мнению, у Айлы даже может быть будущее в комедии.