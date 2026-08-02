Голос из 1973 года: мужчина нашел записку 9-летней девочки, ставшую посмертным приветом для ее близких
Обычная уборка заболоченной территории в американском штате Нью-Джерси обернулась неожиданной находкой. Среди мусора волонтер обнаружил старую бутылку, внутри которой находилось послание девятилетней девочки. Записка пролежала там почти 53 года и в итоге вернулась к ее семье, однако сама автор записки до этого дня не дожила.
Бутылку нашел Джон Каутерман, один из основателей экологической организации Tidelands Initiative. В июне он очищал заболоченную территорию в районе Аппер-Тауншип и, как обычно, собирал выброшенные бутылки и другой мусор.
Одна из бутылок сразу привлекла его внимание. Внутри находилась хорошо сохранившаяся записка, датированная 20 августа 1973 года. Ее отправили с пляжа в курортном городе Ошен-Сити.
Автором послания была девятилетняя Лори Блэр. Девочка придумала целую историю о том, что ее якобы похитили безжалостные ловцы морских губок и везут на остров в Атлантическом океане.
В записке говорилось, что похитители заставляют ее нырять в водах, кишащих акулами. Девочка просила нашедшего бутылку сообщить семье и вернуть письмо по указанному домашнему адресу, поскольку это якобы могло спасти ей жизнь.
Каутерман сразу понял, что речь идет о детской шутке. Однако возраст послания и сохранившийся адрес заинтересовали его. Мужчина опубликовал фотографии находки в Facebook, надеясь разыскать автора или ее родственников.
Вскоре публикацию увидела старшая сестра Лори - Элли Спенсер. Она сразу узнала историю, поскольку сама помогала составлять записку. Лори тогда еще не умела правильно писать некоторые сложные слова, поэтому попросила сестру записать придуманный ею текст.
По словам Элли, ее младшая сестра была творческим, необычным человеком с прекрасным чувством юмора. Идея послания в бутылке ей сразу понравилась, после чего она придумала фантастический рассказ о похищении и опасных погружениях.
Однако радость от неожиданного возвращения детской записки оказалась смешана с болью. Лори уже не могла узнать, что ее послание наконец нашли. Она умерла от рака в 2017 году.
"Мне было очень приятно, что эта записка вернулась в мою жизнь и стала прекрасным напоминанием о сестре", - рассказала Элли.
Повзрослев, Лори изучала театральное искусство, вышла замуж и продолжала заниматься творчеством. Она увлекалась фотографией и изготовлением украшений.
Сестра вспоминает, что летом 1973 года Лори была совершенно уверена - кто-нибудь обязательно найдет бутылку. Поэтому Элли считает, что, узнав о находке спустя 53 года, она наверняка сказала бы: "Я же говорила".
История получила еще одну символичную деталь. Выяснилось, что Джон Каутерман, обнаруживший бутылку, и Лори родились в один день. Семья планирует сохранить записку как памятную реликвию, поместив ее в специальную рамку.