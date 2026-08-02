В Латвии призвали остановить унижение людей из-за внешности и происхождения

По их наблюдениям, в последнее время в социальных сетях все чаще появляются агрессивные материалы, направленные против иммигрантов, сообщает LSM.lv. Среди них - созданное с помощью искусственного интеллекта видео, в котором показаны жестокие нападения на курьеров по доставке еды. Во время недавнего праздника в Сабиле также были замечены насмешки над людьми другой расы.