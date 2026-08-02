В Латвии призвали остановить унижение людей из-за внешности и происхождения
Фото: LETA
Эксперты предупреждают о росте агрессии против мигрантов в Латвии.
В Латвии

В Латвии призвали остановить унижение людей из-за внешности и происхождения

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

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Если политики позволяют себе враждебные и расистские высказывания, а также распространяют подобный контент, это может привести к опасным последствиям - росту агрессии, ксенофобии и даже физическому насилию. Об этом предупреждают опрошенные эксперты.

По их наблюдениям, в последнее время в социальных сетях все чаще появляются агрессивные материалы, направленные против иммигрантов, сообщает LSM.lv. Среди них - созданное с помощью искусственного интеллекта видео, в котором показаны жестокие нападения на курьеров по доставке еды. Во время недавнего праздника в Сабиле также были замечены насмешки над людьми другой расы.

Студент из Индии, который уже два года подрабатывает курьером, рассказал, что сам сталкивался с угрозами в Риге. По его словам, некоторые люди грубо спрашивали, почему он находится в Латвии, требовали немедленно покинуть страну и угрожали избить.

Одним из наиболее показательных случаев стала история о якобы произошедшем нападении мигрантов на женщину в центре Риги. Позже полиция установила, что женщина солгала, а информация о нападении не подтвердилась.

Однако еще до проверки фактов отдельные политики начали распространять эту историю, призывать к депортации мигрантов и допускать унизительные сравнения. Исследователь миграции и профессор Латвийского университета Инта Миериня считает, что подобная риторика уже выходит за границы обычной политической борьбы.

"Самым шокирующим был даже не сам случай, а реакция отдельных политиков, которые распространяли ложную информацию, не проверяя факты, и спешили заявить, что всех этих людей нужно депортировать", - отметила Миериня.

По ее словам, если подобные заявления делают политики, занимающие высокие должности, общество может воспринять это как разрешение на открытую агрессию.

"В какой-то момент это может привести к реальным последствиям, когда люди начнут физически расправляться с теми, против кого направлена такая риторика. Именно этого я боюсь", - признала исследователь.

Эксперты отмечают, что рост враждебности к одной группе приезжих обычно приводит к повышению общего уровня расизма и ксенофобии. В результате напряженность может распространиться на все общество и способствовать его радикализации.

При этом многие жители Латвии почти не встречаются с иностранными студентами и работниками лично. За пределами Риги приезжих можно увидеть значительно реже, поэтому мнение о них часто формируется под влиянием социальных сетей, заявлений политиков и историй, которые иногда оказываются полностью выдуманными.

Ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс подчеркнул, что большинство жителей не настроено враждебно по отношению к иммигрантам. Однако эта часть общества часто остается пассивной.

"Молчание - это тоже насилие. Когда ты молчишь в момент, когда с другим человеком обращаются жестоко, ты косвенно становишься соучастником", - заявил Капранс.

По мнению экспертов, общество должно открыто осуждать унижение людей из-за их внешности или происхождения. Политические партии, в свою очередь, должны отвечать за высказывания своих представителей в публичном пространстве и социальных сетях.

В качестве примера приводится Финляндия. Там министр экономики Вильхельм Юннила был вынужден извиниться за расистские высказывания и уйти в отставку. Министру финансов Риикке Пурре также угрожала отставка из-за заявлений, сделанных около 15 лет назад. Она назвала свои прежние слова глупыми и публично извинилась.

После скандалов президент и премьер-министр Финляндии заявили, что расистские высказывания и другие проявления нетерпимости являются недопустимыми.

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СабилеФинляндияЛатвияLSM

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