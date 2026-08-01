Праздник Левого берега 2026
1 августа в столице прошел праздник Левого берега, пригласивший рижан и гостей города по-новому открыть для себя Ригу.
ФОТО: Рига открыла месяц своего 825-летия - как прошел праздник Левого берега
В субботу, 1 августа, парк Узварас наполнился музыкой, смехом и весельем. Здесь прошел праздник Левого берега, которым в Риге открыли насыщенную августовскую программу, посвященную 825-летию столицы.
С полудня в парк начали приходить семьи с детьми, молодежь, жители Пардаугавы и гости города. Одни устраивались на траве перед сценой, другие переходили от одной площадки к другой, участвовали в мастер-классах, спортивных занятиях и интерактивных развлечениях.
Главная идея праздника заключалась в том, чтобы предложить жителям заново открыть Ригу - живую, разнообразную и открытую для разных людей. При входе посетители могли получить специальный "Рижский паспорт", который помогал ориентироваться на территории и превращал прогулку по парку в отдельный маршрут с заданиями и остановками.
Программа была рассчитана на посетителей разных возрастов. Для детей работали творческие мастерские и проходили представления, а научное шоу центра AHHAA знакомило зрителей с экспериментами и необычными явлениями. На спортивной площадке выступали профессиональные райдеры, демонстрировавшие трюки на велосипедах BMX, роликах, скейтбордах и самокатах. Желающие также могли попробовать свои силы во время мастер-классов.
Отдельная часть парка была отдана музыке. Днем на сцену выходили молодые латвийские исполнители и группы Laiki, Gaisaa, Idille и Роберт Пейчс с музыкантами. Позднее перед публикой выступила Айя Андреева.
Кульминацией вечера стал специальный концертный проект, в котором рэпер Густаво вышел на сцену вместе с оркестром "Рига". Знакомые композиции впервые прозвучали в аранжировках для духового оркестра. Праздничный день продолжался до 23.00.
На территории работала и отдельная гастрономическая зона. В ней участвовали представители латвийского этапа конкурса европейской уличной еды. Гости могли перекусить, отдохнуть за столиками или устроиться прямо на траве, не покидая фестивальную площадку.
Август в Риге только начинается
Праздник Левого берега стал первым крупным событием месяца, в течение которого Рига будет отмечать свой 825-й день рождения. В этом году праздничная программа проходит под девизом "Открой Ригу! Код: 825" и охватывает разные районы столицы.
Уже 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра "Мятежная Рига", а 8 августа в парке Гризинькалнс пройдет праздник Правого берега. На 14 августа на Ратушной площади запланирован вечер электронной музыки.
Главные торжества состоятся 15 августа. Мероприятия пройдут на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на Эспланаде, улице Экспорта, возле Дома конгрессов и в сквере у Оперы.
В программу войдут концерты, ярмарка ремесленников, выступления уличных музыкантов и артистов, спортивные шоу, гастрономические площадки и развлечения для семей. Вечером на Даугаве покажут представление с лазерами, фонтанами и видеопроекциями, после которого праздник продолжится с участием диджеев.
Однако и после главного дня рождения праздничный август не закончится. В городских парках продолжатся концерты и другие культурные мероприятия.