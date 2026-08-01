ФОТО: Рига открыла месяц своего 825-летия - как прошел праздник Левого берега

Программа была рассчитана на посетителей разных возрастов. Для детей работали творческие мастерские и проходили представления, а научное шоу центра AHHAA знакомило зрителей с экспериментами и необычными явлениями. На спортивной площадке выступали профессиональные райдеры, демонстрировавшие трюки на велосипедах BMX, роликах, скейтбордах и самокатах. Желающие также могли попробовать свои силы во время мастер-классов.