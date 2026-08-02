"Кто придет на мою могилу?" Названа причина роста популярности кремации в Латвии
Все больше жителей Латвии предпочитают кремацию традиционному захоронению. По мнению депутата Скайдрите Абрамы, главная причина вовсе не экономия, а страх, что после смерти за могилой просто некому будет ухаживать.
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 Скайдрите Абрама призналась, что сама положительно относится к кремации и уже обсудила этот вопрос со своими близкими. "У меня нет никаких возражений против кремации. Мы уже обсуждали этот вопрос в семье. Хотя у нас на кладбище еще достаточно места, где можно хоронить, я считаю, что кремация удобнее. Это облегчает жизнь тем, кто остается после нас", - сказала депутат.
По ее мнению, растущая популярность колумбариев также объясняется демографическими изменениями. "Сейчас становится все больше пожилых людей, которые остаются одни. Единственный ребенок может жить где-то далеко, в другой стране. И тогда человека начинает беспокоить вопрос: кто придет на мою могилу, кто принесет цветы и будет за ней ухаживать?" - отметила Абрама.
Она считает, что проблема постепенно становится все более заметной и в Латвии. По словам депутата, раньше большие семьи обеспечивали преемственность поколений, и всегда находились дети или внуки, которые ухаживали за семейными захоронениями. "Когда-то были большие семьи, много детей и внуков. Ты знал, что на праздники кто-нибудь обязательно придет, постоит у могилы и приведет ее в порядок", - сказала она.
Сегодня ситуация изменилась. Молодые люди все чаще уезжают жить за границу, а пожилые родственники остаются в Латвии в одиночестве. "Я и сама вижу, что на праздники приходит все меньше людей. Многие уже живут в других странах, а те пожилые, кто остается здесь один, переживают: 'Неужели моя могила зарастет?' Поэтому человек думает: лучше пусть урна будет находиться в красивом колумбарии, и там все останется в порядке", - заключила Скайдрите Абрама.