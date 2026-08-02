"Кто придет на мою могилу?" Названа причина роста популярности кремации в Латвии

В эфире программы "Preses klubs" на TV24 Скайдрите Абрама призналась, что сама положительно относится к кремации и уже обсудила этот вопрос со своими близкими. "У меня нет никаких возражений против кремации. Мы уже обсуждали этот вопрос в семье. Хотя у нас на кладбище еще достаточно места, где можно хоронить, я считаю, что кремация удобнее. Это облегчает жизнь тем, кто остается после нас", - сказала депутат.