ФОТО: два дня еды, музыки и конкурсов - на Эспланаде проходит Рижский фестиваль бургеров

Уже в первый день на Эспланаде было многолюдно. Между палатками с едой гуляли семьи с детьми, компании друзей и туристы. Перед некоторыми точками выстраивались очереди, а свободные места за столами быстро занимали посетители с подносами и большими бургерами в руках.