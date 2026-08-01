Рижский фестиваль бургеров в 2026 году
Рижский фестиваль бургеров 2026
ФОТО: два дня еды, музыки и конкурсов - на Эспланаде проходит Рижский фестиваль бургеров
В субботу, 1 августа, парк Эспланада в центре Риги превратился в большую площадку уличной еды. Здесь начался девятый Рижский фестиваль бургеров, который собрал производителей бургеров, мастеров барбекю и любителей сытной еды со всей Латвии. Фестиваль продолжится и в воскресенье, 2 августа, а вход для посетителей остается бесплатным.
Уже в первый день на Эспланаде было многолюдно. Между палатками с едой гуляли семьи с детьми, компании друзей и туристы. Перед некоторыми точками выстраивались очереди, а свободные места за столами быстро занимали посетители с подносами и большими бургерами в руках.
На фестивальной площадке можно попробовать десятки вариантов бургеров, блюда на гриле, копченое мясо, закуски, десерты и напитки. В этом году организаторы расширили программу и создали отдельную зону барбекю, где свои блюда представляют мастера из разных частей Латвии. Всего в мероприятии участвуют более 20 производителей бургеров и блюд на гриле.
Фестиваль привлекает гостей не только разнообразной едой. На площадке установлены яркие декорации и фотозоны, работают ведущие, проходят выступления и конкурсы. Посетители наблюдают за приготовлением блюд, фотографируют необычные бургеры и устраиваются за столами прямо на территории парка.
Одним из главных событий первого дня стали соревнования по скоростному поеданию бургеров. Участники старались справиться с внушительной порцией быстрее соперников, а за происходящим наблюдала собравшаяся публика.
В программе первого дня также были кулинарные испытания, мастер-класс по приготовлению блюд на гриле, выступление дуэта Karakums и вечерняя программа с диджеем.
Что ждет посетителей Рижского фестиваля бургеров 2 августа
В воскресенье территория фестиваля откроется в 11.00. В 14.00 состоится финал соревнований по поеданию бургеров, а в 15.00 жюри представит претендентов на звание лучшего бургера фестиваля.
Победителя объявят в 18.00 во время церемонии награждения. После нее, в 18.15, начнется концерт Мартиньша Балодиса. Завершится Рижский фестиваль бургеров в 21.00.
На протяжении двух дней специальное жюри оценивает представленные блюда и выбирает лучший бургер фестиваля. Отдельное соревнование проходит среди мастеров барбекю, которые борются за звание лучшего специалиста по приготовлению мяса на огне.