Уже через год в Кадаге появятся новые квартиры с низкой арендной платой

Планируется построить пятиэтажный дом на 60 квартир разной планировки - от однокомнатных до четырехкомнатных. Все они будут с полной внутренней отделкой, кухонным оборудованием и сантехникой. Рядом с домом также благоустроят территорию и создадут необходимую для повседневной жизни инфраструктуру.