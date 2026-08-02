Уже через год в Кадаге появятся новые квартиры с низкой арендной платой
В Кадаге строят новый пятиэтажный дом с 60 квартирами по сниженной арендной плате. Все квартиры будут полностью готовы к заселению, а подать заявку можно уже с 1 августа.
Планируется построить пятиэтажный дом на 60 квартир разной планировки - от однокомнатных до четырехкомнатных. Все они будут с полной внутренней отделкой, кухонным оборудованием и сантехникой. Рядом с домом также благоустроят территорию и создадут необходимую для повседневной жизни инфраструктуру.
В здании предусмотрено пять однокомнатных, 25 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и десять четырехкомнатных квартир. Все квартиры будут полностью готовы к заселению.
Проект реализует компания Kadagas Nami при поддержке финансового института ALTUM в рамках программы строительства жилья с низкой арендной платой, финансируемой из Фонда восстановления Европейского союза.
На мероприятии выступили председатель думы Адажского края Гатис Мигланс, советник по экономическим вопросам представительства Европейской комиссии в Латвии Сигне Гроза, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, руководитель департамента корпоративных сделок ALTUM Марис Апситис и член правления Kadagas Nami Янис Ванагс.
После выступлений была подготовлена капсула времени, которую заложили в конструкцию строящегося здания.
Подать заявку на получение квартиры можно с 1 августа. Подробная информация о том, кто и как может претендовать на жилье с низкой арендной платой, опубликована на сайте Kadagas Nami.