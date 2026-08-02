Спортсмены Латвии возмущены: украинцы соревнуются с россиянами, а нам запрещает правительство

В свою очередь, чемпионка мира по пляжному волейболу Тина Граудиня не считает по-настоящему правильным, когда какая-либо организация решает, может ли спортсмен выполнять свою работу или не может. «Меня сейчас злит, что нас, спортсменов, заставляют быть между двух огней, высказываться — как мы поступим в отношении россиян, будем ли мы с ними играть или нет, — подчеркнула Тина Граудиня. — В то же время в Латвии есть предприятия, которые торгуют с Россией и, по сути, предоставляют средства, позволяющие ей продолжать войну в Украине». Граудиня пока не решила, как поступит, если ей придется играть против российских спортсменов на соревнованиях. «Надо будет думать. Ситуация многогранная — здесь нет белого и черного. Мне кажется, что люди, продвигающие одну крайнюю точку зрения, не учитывают всю сложность положения, с которым мы, спортсмены, сталкиваемся ежедневно», — отметила бич-волейболистка.