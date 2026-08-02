Седина в голову... В Резекне пожилая женщина украла цветы с городской клумбы и попала на видео

Другие отмечают, что проблема характерна не только для Резекне. "Такое происходит не только у нас. В Риге возле одного магазина пенсионерка регулярно выкапывала цветы. Когда ее начали стыдить в интернете, нашлись защитники: "А вам жалко? У пенсионеров нет денег". Но ведь это все равно воровство", - написал один из комментаторов.