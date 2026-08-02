Седина в голову... В Резекне пожилая женщина украла цветы с городской клумбы и попала на видео
В Резекне разгорелась дискуссия после публикации видео, на котором пожилая женщина спокойно выкапывает цветы из городского вазона и уносит их с собой. Власти просят вернуть растения и помочь установить личность "ландшафтного дизайнера".
Самоуправление Резекне опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как пожилая женщина выкапывает цветочную рассаду из уличного вазона и забирает ее с собой. На записи видно, как женщина внимательно выбирает понравившиеся растения, затем спокойно складывает их в пакет и уходит. Никто в этот момент ей не мешает.
В городской администрации с иронией обратились к неизвестной, назвав ее "ландшафтным дизайнером", и попросили вернуть растения на их законное место. "Городские клумбы создаются для того, чтобы радовать всех жителей, а не пополнять чей-то частный сад", - говорится в обращении самоуправления. Власти также просят всех, кто располагает информацией о случившемся, сообщить об этом в муниципальную полицию. При этом гарантируется анонимность.
Публикация вызвала десятки комментариев жителей города. Многие признались, что подобные случаи происходят не впервые. "У меня тоже сердце болит, когда вижу вырванные цветы и пустые черные дыры в вазонах. В один год высадили красивые анютины глазки, а уже на следующий день половину цветов беззастенчиво вырвали", - написала одна из пользовательниц.
Другие отмечают, что проблема характерна не только для Резекне. "Такое происходит не только у нас. В Риге возле одного магазина пенсионерка регулярно выкапывала цветы. Когда ее начали стыдить в интернете, нашлись защитники: "А вам жалко? У пенсионеров нет денег". Но ведь это все равно воровство", - написал один из комментаторов.
Некоторые пользователи недоумевают, зачем вообще понадобились выкопанные растения. "Какой смысл? Куда теперь сажать эти помятые растения - во дворе или на кладбище? По-моему, это бессмысленная клептомания и уничтожение красоты", - считает жительница города.
Не обошлось и без ироничных замечаний. "Есть старая примета: украденное лучше растет", - пошутил один из участников обсуждения. Другие утверждают, что подобные случаи наблюдают регулярно. "Не раз видел, как дамы элегантного возраста по дороге из церкви присаживаются возле клумб, незаметно выдергивают цветы и идут дальше. Смотреть на это просто неприятно", - написал один из жителей Резекне.