Новая технология 6G позволит обнаруживать людей без камер, смартфонов и датчиков
Мобильные вышки будущего могут получить функцию, которая сегодня ассоциируется прежде всего с радарами. Сети 6G планируют научить замечать людей, автомобили, беспилотники и другие объекты по отражению радиоволн. Для обнаружения человеку не обязательно будет иметь при себе телефон, часы или какой-либо другой подключенный гаджет.
Звучит как сюжет фантастического фильма, однако речь идет не о слухах и не о конспирологической теории. Интегрированное зондирование окружающего пространства уже включено в официальную концепцию мобильной связи следующего поколения. При этом технология пока находится на стадии исследований и стандартизации, а ее реальные возможности будут зависеть от оборудования, частот, законодательства и установленных ограничений.
Как сотовая вышка сможет "увидеть" человека
Современная базовая станция передает радиосигнал телефонам и принимает ответные сигналы от подключенных устройств. В сети 6G тот же радиосигнал предполагается использовать еще и для изучения окружающего пространства.
Радиоволны, сталкиваясь со стенами, автомобилями, деревьями, людьми и другими объектами, частично отражаются и возвращаются к приемнику. Анализируя задержку, направление и изменение отраженного сигнала, система может приблизительно определить, где расположен объект, движется ли он, с какой скоростью и в каком направлении.
Этот принцип напоминает работу радара, хотя обычная базовая станция не превратится в классическую радиолокационную установку. Скорее, мобильная сеть получит дополнительную функцию пространственного наблюдения.
Технология называется ISAC - Integrated Sensing and Communication, или интегрированная связь и зондирование. Международный союз электросвязи включил ее в число шести основных сценариев применения IMT-2030 - так официально называют будущую систему мобильной связи шестого поколения.
Телефон для обнаружения действительно может быть не нужен
Главное отличие такой технологии от привычного определения местоположения состоит в том, что объекту не обязательно подключаться к сети.
Сегодня оператор может устанавливать приблизительное местоположение телефона по базовым станциям, GPS и другим сетевым данным. Однако в этом случае сеть отслеживает именно устройство. При радиозондировании система анализирует физические отражения сигнала. Поэтому теоретически она способна заметить человека, автомобиль или беспилотник, даже когда на объекте нет SIM-карты, передатчика или другого электронного маяка.
Ericsson указывает, что сети с поддержкой ISAC смогут определять положение, размеры, форму, скорость и направление движения объектов, которые не подключены к мобильной сети. Среди возможных сценариев компания называет подсчет людей, контроль движения, выявление проникновения на закрытую территорию, наблюдение за дорожной обстановкой и обнаружение беспилотников.
Nokia также описывает будущую 6G-сеть как инфраструктуру, способную действовать подобно радару и распознавать объекты, людей и движение в окружающем пространстве. Компания уже демонстрировала прототип такой системы на экспериментальном радиооборудовании.
Означает ли это, что вышки смогут следить за каждым человеком
Нет, по крайней мере доступные сегодня разработки не позволяют утверждать, что мобильная вышка сможет автоматически установить личность любого прохожего.
Обнаружить присутствие объекта и понять, кто именно находится в определенном месте, - это разные задачи. Отраженный радиосигнал сам по себе не содержит имени, номера паспорта или фотографии человека.
Система может определить, что в помещении или на улице кто-то находится, движется или пересекает определенную границу. Однако для установления личности потребовалось бы сопоставление этих данных с другими источниками - например, камерами, информацией с телефона, пропускной системой или базой данных.
Точность также будет зависеть от используемой частоты, ширины радиоканала, количества антенн, расстояния, расположения базовых станций и препятствий. Стены, мебель, автомобили, осадки и одновременное движение множества объектов могут усложнять анализ.
Для чего мобильным сетям понадобилась функция радара
Разработчики рассматривают ISAC не только как средство наблюдения. У технологии существует множество мирных и практически полезных применений.
На дороге сеть сможет обнаружить человека, автомобиль или препятствие за поворотом и передать предупреждение беспилотной машине. На предприятии система сможет замечать приближение работника к опасному оборудованию. В аэропортах, на стадионах и вокзалах она поможет анализировать потоки людей без необходимости выдавать каждому посетителю датчик.
Среди других возможных сценариев называются обнаружение беспилотников, контроль железнодорожных путей, наблюдение за мостами и зданиями, поиск препятствий на дороге, автоматизация складов и создание цифровых моделей городского пространства.
В 2026 году Ericsson сообщила об испытаниях сетевого обнаружения беспилотников. В одном из экспериментов технология работала на базе сети 5G, демонстрируя отдельные возможности, которые в дальнейшем связывают с полноценными системами 6G.
Почему технология вызывает вопросы о слежке
Возможность обнаруживать человека без его телефона создает очевидные риски для частной жизни.
Пользователь может отключить геолокацию, оставить смартфон дома или перевести его в авиарежим. Но он не может по собственному желанию перестать отражать радиоволны. Поэтому привычная модель согласия, при которой человек разрешает приложению получать координаты, для подобных систем может оказаться недостаточной.
Возникают и другие вопросы. Кто получит доступ к данным зондирования? Как долго они будут храниться? Можно ли будет использовать их для наблюдения за конкретным домом, квартирой или человеком? Будет ли сеть различать обычное движение и чрезвычайную ситуацию? Сможет ли владелец помещения отказаться от такого анализа?
3GPP, организация, разрабатывающая технические стандарты мобильной связи, уже проводит отдельное исследование вопросов безопасности и конфиденциальности интегрированного зондирования. Это показывает, что риски признаются еще на этапе создания технологии.
Nokia также отмечает, что ISAC создаст новые угрозы, поскольку сети придется обрабатывать и передавать большие объемы данных об окружающем пространстве. Такие данные необходимо защищать от перехвата, подмены и неправомерного использования.
Когда появится 6G
По состоянию на август 2026 года полноценного коммерческого стандарта 6G еще не существует.
3GPP использует Release 20 для проведения исследований, включая изучение интегрированной связи и зондирования. Нормативные технические спецификации 6G планируется разрабатывать в рамках Release 21.
Первые спецификации ожидаются ближе к концу десятилетия. Производители телекоммуникационного оборудования ориентируются на первые коммерческие сети примерно в 2029-2030 годах, однако массовое распространение технологии, вероятнее всего, займет еще несколько лет. Кроме того, не каждая функция, обсуждаемая исследователями, обязательно появится в первых сетях. Часть возможностей может быть ограничена промышленными зонами, транспортной инфраструктурой, аэропортами или специально оборудованными территориями.