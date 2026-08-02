Новая технология 6G позволит обнаруживать людей без камер, смартфонов и датчиков

Первые спецификации ожидаются ближе к концу десятилетия. Производители телекоммуникационного оборудования ориентируются на первые коммерческие сети примерно в 2029-2030 годах, однако массовое распространение технологии, вероятнее всего, займет еще несколько лет. Кроме того, не каждая функция, обсуждаемая исследователями, обязательно появится в первых сетях. Часть возможностей может быть ограничена промышленными зонами, транспортной инфраструктурой, аэропортами или специально оборудованными территориями.