Организатор концерта Пласидо Доминго в Юрмале заявил, что мировой звезде едва не запретили въезд в Латвию

Однако вскоре после объявления состава участников организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. Как утверждает Винтур-Ирвестаг, ему позвонили из руководства концертного зала и заявили, что дирижер Валентин Урюпин якобы "только что получил премию Президента России" - следовательно, его выступление в "Дзинтари" могло обернуться большим скандалом. По словам продюсера, речь шла об ошибке - уроженец Украины Урюпин покинул все должности в России после февраля 2022 года и больше никак не связан с этой страной. Выяснилось, что дирижер действительно был лауреатом президентской премии, но еще в 2019 году. В пресс-релизе 2025 года его лишь упомянули среди лауреатов прошлых лет, из-за чего поисковые системы вновь начали связывать его имя с новой публикацией.