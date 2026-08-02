Организатор концерта Пласидо Доминго в Юрмале заявил, что мировой звезде едва не запретили въезд в Латвию
Театральный продюсер Евгений Винтур-Ирвестаг в соцсетях рассказал о событиях, которые, по его словам, едва не привели к международному скандалу перед выступлением легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго в концертном зале "Дзинтари".
По словам продюсера, договориться об участии Доминго удалось всего за месяц до выступления после долгих переговоров и постоянных изменений графика артиста. Именно поэтому, объясняет он, стоимость билетов оказалась рекордно высокой. "Нам нужно было срочно окупать проект. Мы живем исключительно за счет бокс-офиса. Никаких тайных спонсоров или волшебных кошельков у нас нет", - написал Винтур-Ирвестаг.
Однако вскоре после объявления состава участников организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. Как утверждает Винтур-Ирвестаг, ему позвонили из руководства концертного зала и заявили, что дирижер Валентин Урюпин якобы "только что получил премию Президента России" - следовательно, его выступление в "Дзинтари" могло обернуться большим скандалом. По словам продюсера, речь шла об ошибке - уроженец Украины Урюпин покинул все должности в России после февраля 2022 года и больше никак не связан с этой страной. Выяснилось, что дирижер действительно был лауреатом президентской премии, но еще в 2019 году. В пресс-релизе 2025 года его лишь упомянули среди лауреатов прошлых лет, из-за чего поисковые системы вновь начали связывать его имя с новой публикацией.
Продюсер утверждает, что представил все необходимые документы и разъяснения, однако разговор этим не закончился. Следующая претензия была выдвинута в адрес самого Пласидо Доминго. Продюсера спросили, знал ли он, что Доминго выступал с Гергиевым [российский дирижер и генеральный директор Большого театра с 2023 года Валерий Гергиев занимает открытую прокремлевскую позицию, поддерживает военные действия РФ в Украине и находится под международными санкциями]. Евгений об этом знал: "Они выступали в Дубае. В России он не выступает и никак не связан. Он принял участие в международном гала-концерте, где среди множества артистов был и Гергиев".
По его словам, после этого прозвучала фраза, которая больше всего его потрясла: "Я буду добиваться запрета их въезда в Латвию". "Прикиньте...?! Латвия могла стать единственной страной в мире, которая запретила бы въезд Пласидо Доминго. Это был бы международный позор", - написал Винтур-Ирвестаг.
Организаторы направили официальные письма с подтверждающими документами и объяснениями. В ответ, как утверждает продюсер, им сообщили: "Пусть служба безопасности разбирается с этими двумя". К счастью, в итоге проверка не выявила оснований для каких-либо ограничений, и концерт состоялся.
По словам Винтура-Ирвестага, представители государственных структур, с которыми ему пришлось общаться, также не видели оснований для подобных мер. "Самоубийц нет. Это был бы международный скандал", - такими словами, по утверждению продюсера, ситуацию комментировали чиновники. После этого, как рассказал организатор, концертный зал попросил убрать свой логотип со всех рекламных материалов мероприятия, но, несмотря на возникшие сложности, концерт все же состоялся.
Подводя итог, Винтур-Ирвестаг заявил, что организаторам удалось провести выступление мировых звезд, несмотря на все препятствия. "Мы сделали этот концерт. Мы впервые и, пожалуй, в последний раз привезли в Латвию легенду, имя которой и есть опера - Маэстро Пласидо Доминго", - написал продюсер.
При этом он выразил мнение, что подобные вопросы можно было решить путем обычного диалога и проверки фактов, не доводя ситуацию до угроз возможного запрета на въезд одному из самых известных оперных исполнителей мира.