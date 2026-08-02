Фонд Детской больницы отметил четверть века работы масштабным семейным праздником

За годы работы фонду также удалось добиться того, чтобы государство постепенно брало на себя больше расходов на лечение и развитие Детской больницы. Если раньше пожертвования собирали, например, на ремонт отделений, то теперь подобные работы чаще финансируются государством или Европейским союзом. Деньги жертвователей направляют на программы, которые не оплачиваются государством, а также на создание комфортной среды для детей - интерактивные игры, элементы оформления и другие важные детали.