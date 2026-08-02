Фонд Детской больницы отметил четверть века работы масштабным семейным праздником
За четверть века Фонд Детской больницы превратился в одну из крупнейших благотворительных организаций Латвии. Свой 25-летний юбилей фонд отметил семейным праздником в парке Узварас, собрав детей, родителей, волонтеров и всех, кто помогает делать лечение детей легче и эффективнее.
За 25 лет Фонд Детской больницы привлек более 37 миллионов евро пожертвований, помог тысячам детей и реализовал целый ряд крупных проектов. Благодаря поддержке общества были реконструированы Дом родителей и онкологическое отделение, построены амбулаторный центр и центр неотложной помощи, а также создана более комфортная и дружелюбная среда для маленьких пациентов, сообщает LSM.lv.
В субботу, 1 августа, фонд отметил юбилей семейным днем "Здоровы вместе" в парке Узварас. На мероприятие пригласили всех желающих. Посетители могли участвовать в играх, крутить колесо удачи, делать подарки для пациентов больницы в творческих мастерских и слушать сказки, а также лекции о сне и семейных отношениях.
Особое внимание гостей привлекли собаки, обученные канистерапии. Обычно они дважды в неделю посещают разные отделения Детской больницы, где поддерживают детей и помогают им во время реабилитации. Например, желание подойти к собаке может мотивировать ребенка встать, сделать несколько шагов или выполнить упражнение. Если маленькому пациенту трудно пользоваться ложкой, возможность покормить собаку помогает заинтересовать его и продолжить занятия.
Председатель правления фонда Лиене Дамбиня подчеркнула, что большинство изменений стали возможны благодаря жертвователям. При этом объем поддержки продолжает расти. В прошлом году фонд привлек рекордную сумму - более 10 миллионов евро.
За годы работы фонду также удалось добиться того, чтобы государство постепенно брало на себя больше расходов на лечение и развитие Детской больницы. Если раньше пожертвования собирали, например, на ремонт отделений, то теперь подобные работы чаще финансируются государством или Европейским союзом. Деньги жертвователей направляют на программы, которые не оплачиваются государством, а также на создание комфортной среды для детей - интерактивные игры, элементы оформления и другие важные детали.
В последние годы фонд помогает детям не только во время лечения, но и после выписки. Поддержку получают семьи, которым необходимы рекомендованные врачами процедуры, занятия или медицинские услуги, не покрываемые государством.
Только за последние пять лет помощь получили более 3000 маленьких пациентов. В прошлом году фонд поддержал свыше 600 детей. Примерно половина из них - дети с расстройствами аутистического спектра. Также помощь предоставляется пациентам с нарушениями движения и онкологическими заболеваниями.
На юбилей пришел и Норберт Трепша со своим сыном Рудольфом, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. Благодаря поддержке фонда мальчик смог посещать развивающие и спортивные занятия. По словам отца, эта помощь важна не только с материальной, но и с эмоциональной точки зрения. Фонд объединяет детей, родителей, специалистов, жертвователей и всех, кто готов поддерживать семьи в трудный момент.