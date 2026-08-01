ВИДЕО: Вентспилс отмечает 736-й день рождения с размахом - что уже увидели гости праздника

Особого внимания заслуживает Международный фестиваль цветочных ковров, который вернулся в Вентспилс после перерыва. В парке Ренькя можно увидеть десятки масштабных цветочных композиций. Среди них - женские силуэты, полностью выполненные из подсолнухов, георгинов и хризантем, огромные цветочные круги, напоминающие солнце, яркие панно с объемными элементами и композиции, где живые цветы сочетаются с тканями, зеркалами и декоративными конструкциями.