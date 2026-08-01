ВИДЕО: Вентспилс отмечает 736-й день рождения с размахом - что уже увидели гости праздника
С 31 июля по 2 августа Вентспилс отмечает День города. В этом году празднику исполнилось 736 лет, а его девизом стали "Дни, полные солнца". И, судя по тому, что происходит на улицах города, организаторам удалось воплотить эту идею в жизнь.
Весь Вентспилс превратился в одну большую праздничную площадку, где каждый может найти занятие по душе - от концертов и ярмарок до цветочных инсталляций, спортивных соревнований и гастрономических развлечений.
Погода только усилила праздничное настроение. В городе многолюдно, но при этом спокойно и очень уютно: семьи гуляют с детьми, друзья встречаются за столиками уличных кафе, кто-то рассматривает изделия местных мастеров, а кто-то просто наслаждается прогулкой.
Одним из самых зрелищных событий стала праздничная процессия. По улицам города прошли участники шествия вместе с собаками самых разных пород, а особое внимание зрителей привлек необычный макет старинного парусника.
На набережной и в Старом городе работают десятки торговых палаток. Здесь можно найти авторскую керамику, украшения, изделия ремесленников, местные продукты и сувениры. Особенно выделяются аккуратные керамические чайники, чашки и посуда ручной работы, возле которых постоянно останавливаются посетители.
Любителей вкусной еды тоже ждет настоящий праздник. В центре города проходит Street Food Show - фестиваль уличной еды, где готовят блюда прямо на открытом огне. Издалека видны жаровни с мясом, дымящиеся котлы и длинные очереди к гастрономическим площадкам.
Для детей и взрослых работают аттракционы. Одной из самых ярких точек праздника стала высокая цепочная карусель, с которой открывается вид на город.
Особого внимания заслуживает Международный фестиваль цветочных ковров, который вернулся в Вентспилс после перерыва. В парке Ренькя можно увидеть десятки масштабных цветочных композиций. Среди них - женские силуэты, полностью выполненные из подсолнухов, георгинов и хризантем, огромные цветочные круги, напоминающие солнце, яркие панно с объемными элементами и композиции, где живые цветы сочетаются с тканями, зеркалами и декоративными конструкциями.
Праздник продолжается и в воскресенье, 2 августа. Гостей ждут заключительный день Международного фестиваля цветочных ковров, День ремесел в Приморском музее под открытым небом с ярмаркой и мастер-классами, финальные игры этапа чемпионата Латвии по пляжному волейболу, фестиваль драг-рейсинга в аэропорту Вентспилса, детские пенные вечеринки, а завершится День города большим концертом всемирно известного латвийского скрипача Робертса Баланаса и бразильского гитариста Плиниу Фернандеса.