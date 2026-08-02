В шаге от мирового рекорда: 21-летняя София завершает кругосветное путешествие по всем странам мира

Несколько лет Ли откладывала эту идею, но продолжала самостоятельно путешествовать по миру. В 17 лет она решила всерьез заняться рекордом, поскольку к тому моменту уже побывала более чем в 50 из 195 стран, признанных ООН. Однако вскоре путешественница поняла, что для получения официального титула недостаточно просто заявить, что она посетила ту или иную страну.