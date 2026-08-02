В шаге от мирового рекорда: 21-летняя София завершает кругосветное путешествие по всем странам мира
В 13 лет София Ли впервые отправилась в самостоятельное путешествие, а теперь, в 21 год, находится всего в нескольких шагах от мирового рекорда. Чтобы стать самым молодым человеком, посетившим все страны мира, ей пришлось отказаться от обычной школьной жизни, заново пересечь границы десятков государств и собрать доказательства для Книги рекордов Гиннесса.
Еще в раннем детстве София Ли знала, что хочет установить мировой рекорд, однако долгое время не могла решить, какой именно. Идея появилась после того, как в 13 лет она в одиночку отправилась в Коста-Рику.
Год спустя София узнала о рекорде самого молодого человека, посетившего все страны мира. По ее словам, эта цель идеально объединила любовь к путешествиям и стремление испытывать себя.
Несколько лет Ли откладывала эту идею, но продолжала самостоятельно путешествовать по миру. В 17 лет она решила всерьез заняться рекордом, поскольку к тому моменту уже побывала более чем в 50 из 195 стран, признанных ООН. Однако вскоре путешественница поняла, что для получения официального титула недостаточно просто заявить, что она посетила ту или иную страну.
"Я поняла, что для того, чтобы Guinness World Records вообще допустила тебя к установлению рекорда, требуется огромное количество доказательств, предварительного планирования и подготовки. Поэтому мне пришлось заново посетить многие страны и собрать все необходимые подтверждения", - рассказала Ли.
С тех пор София, которой сейчас 21 год, путешествует практически без перерывов и уже посетила почти все страны мира. Когда журналисты PEOPLE поговорили с ней в середине июля, до достижения цели ей оставалось побывать всего в шести государствах.
"Я надеюсь завершить все до конца этого месяца или, самое позднее, в начале следующего. Самые сложные для посещения страны я специально оставила напоследок, потому что визы туда стоят дороже, а сами поездки могут быть более опасными", - пояснила она.
Среди последних пунктов ее маршрута оказались африканские страны, включая Мали и Чад, а также Венесуэла, недавно пережившая серию разрушительных землетрясений.
По правилам Guinness World Records претенденту достаточно физически ступить на территорию каждой страны. Однако сама Ли считает визит состоявшимся только в том случае, если ей удалось получить там содержательный и запоминающийся опыт.
"Я стараюсь попробовать местную кухню, поговорить с кем-нибудь из жителей, увидеть известную достопримечательность или какое-то важное для страны место, связанное с природой или историей", - рассказала путешественница.
Среди своих любимых направлений София называет Казахстан, Узбекистан, Монголию, Афганистан и Пакистан. Путешествия подарили ей впечатления, которые многим людям не удается получить за всю жизнь. Однако постоянные поездки имеют и обратную сторону. "Я определенно многое пропустила. Например, у меня никогда не было обычной школьной жизни. Когда путешествуешь годами, с этим бывает непросто смириться", - призналась Ли.
Вместо школьных вечеринок, выпускных и семейных дней рождения она получила знакомства и связи по всему миру.
"У меня есть друзья в Индии, Гане и множестве других стран. Возможность иметь такую международную сеть знакомых и общаться с людьми из разных стран и культур - это действительно невероятно", - говорит София.
Тем, кто также хочет начать путешествовать, Ли советует не откладывать и просто сделать первый шаг. "Честно говоря, мир гораздо менее страшный, чем его часто показывают в СМИ. Чем больше путешествуешь, тем сильнее понимаешь, что в каждой стране и в каждой культуре есть огромное количество искренне добрых и гостеприимных людей", - заключила она.