Почти 5 млн евро направят на лечение граждан Украины в Латвии

Из этой суммы 3 326 531 евро предназначены для оплаты медицинской помощи в стационарных лечебных учреждениях, противотуберкулезных препаратов, систем мониторинга уровня глюкозы и необходимых принадлежностей, инсулиновых помп и комплектующих, а также транспортировки пациентов в медицинские учреждения более низкого уровня. Эти расходы относятся к периоду с 1 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.