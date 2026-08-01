Почти 5 млн евро направят на лечение граждан Украины в Латвии
Министерство здравоохранения Латвии планирует перераспределить почти 5 миллионов евро для оплаты медицинских услуг, оказанных гражданам Украины. Средства пойдут на лечение в больницах, амбулаторную помощь, лекарства, транспортировку пациентов и другие медицинские расходы.
Планируется перераспределить 4 989 318 евро для покрытия расходов на медицинские услуги, оказанные гражданам Украины в Латвии. Об этом говорится в проекте распоряжения Министерства здравоохранения.
Документ представлен на согласование до 3 августа. Большую часть финансирования - 3 545 493 евро - планируется направить на обеспечение стационарной медицинской помощи.
Основная часть средств пойдет на лечение в больницах
Из этой суммы 3 326 531 евро предназначены для оплаты медицинской помощи в стационарных лечебных учреждениях, противотуберкулезных препаратов, систем мониторинга уровня глюкозы и необходимых принадлежностей, инсулиновых помп и комплектующих, а также транспортировки пациентов в медицинские учреждения более низкого уровня. Эти расходы относятся к периоду с 1 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.
Еще 218 962 евро планируется выделить на оплату медицинской транспортировки пациентов из зарубежных лечебных учреждений в больницы Латвии в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года в рамках международной помощи.
Средства предусмотрены и для амбулаторного лечения
Еще 1 043 001 евро планируется направить на обеспечение услуг первичной амбулаторной помощи, лабораторных исследований, вторичной амбулаторной помощи, а также на оплату противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения.
На компенсацию расходов по приобретению возмещаемых лекарств и медицинских изделий предусмотрено 157 923 евро.
Еще 28 250 евро планируется выделить на централизованно закупаемые лекарства и материалы, включая препараты для внутривенного введения при лечении онкологических заболеваний.
Отдельные средства выделят на лечение детей и работу скорой помощи
На стоматологические услуги для детей из Украины в возрасте до 18 лет планируется направить 31 834 евро. Эти расходы также относятся к периоду с 1 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.
Кроме того, 182 817 евро предусмотрены для оплаты вызовов, выполненных Службой неотложной медицинской помощи при оказании экстренной помощи гражданам Украины за тот же период.
Финансирование планируется перераспределить из государственной бюджетной программы, предназначенной для реализации мероприятий, предусмотренных законом о поддержке граждан Украины.