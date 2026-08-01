Перед новой неделей погода порадует: синоптики обещают до +24
Жителей Латвии ждет приятный воскресный день. Синоптики прогнозируют до +24 градусов, солнечные прояснения и лишь небольшие кратковременные дожди в отдельных районах страны, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет теплым и преимущественно сухим
По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность, однако во многих местах будет светить солнце. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами, поэтому для большинства жителей выходной пройдет без существенных осадков.
Ветер сменит направление на западное и будет слабым или умеренным, благодаря чему погода будет ощущаться комфортной. Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов.
В Риге воздух прогреется до +24 градусов
В столице также ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, однако осадки будут локальными и непродолжительными. При слабом ветре температура воздуха в Риге повысится до +22...+24 градусов.
Стоит помнить о солнце
Несмотря на отсутствие сильной жары, синоптики предупреждают, что уровень ультрафиолетового излучения в воскресенье будет умеренно высоким. Тем, кто планирует провести много времени на улице, рекомендуется использовать солнцезащитные средства, особенно в середине дня.
В целом последний день недели обещает стать одним из самых приятных за последнее время - с комфортной температурой, большим количеством солнца и лишь небольшой вероятностью кратковременных дождей.