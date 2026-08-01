Уже более четверти миллиона граждан Латвии живут в других странах: где их больше всего

По состоянию на 1 июля местом жительства в России указали 5355 граждан Латвии, в Беларуси - 1128. По сравнению с началом года число зарегистрированных в России граждан Латвии сократилось всего на восемь человек, тогда как в Беларуси осталось на прежнем уровне.