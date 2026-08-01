Уже более четверти миллиона граждан Латвии живут в других странах: где их больше всего
По данным Управления по делам гражданства и миграции, число граждан Латвии, зарегистрировавших место жительства за рубежом, продолжает расти.
По состоянию на 1 июля 2026 года место жительства за пределами Латвии зарегистрировали 257 373 гражданина страны. Это на 1,5% больше, чем на 1 января 2026 года, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.
Больше всего граждан Латвии проживает в Великобритании - 102 086 человек. По сравнению с началом года их число увеличилось на 950.
Далее следуют Германия, где зарегистрированы 27 564 гражданина Латвии, и Ирландия - 24 237. С начала года число граждан Латвии выросло в Великобритании на 950 человек, в Германии - на 413, а в Ирландии - на 162.
Значительное число граждан Латвии по-прежнему зарегистрировано в России и Беларуси, несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские власти регулярно призывают своих граждан воздержаться от поездок в эти страны.
По состоянию на 1 июля местом жительства в России указали 5355 граждан Латвии, в Беларуси - 1128. По сравнению с началом года число зарегистрированных в России граждан Латвии сократилось всего на восемь человек, тогда как в Беларуси осталось на прежнем уровне.
Есть граждане Латвии и в странах Ближнего Востока. Четыре гражданина Латвии указали местом жительства Иран, два - Палестину, а в Израиле зарегистрированы 6445 граждан Латвии.
Напомним, что по состоянию на 1 января 2026 года за пределами Латвии были зарегистрированы 253 572 гражданина страны. Это было на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года.