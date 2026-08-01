Тревога среди россиян вернулась к уровню декабря 2022 года
Доля россиян, которые считают, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, за неделю выросла с 53% до 57%.
Спокойным настроение своего окружения назвали 37% опрошенных — на три п.п. меньше, чем неделей ранее, следует из нового опроса ФОМ.
Показатель тревожных настроений вернулся к уровню декабря 2022 года. Рекорд был зафиксирован в начале октября 2022 года, вскоре после объявления «частичной мобилизации». Тогда о тревоге среди окружающих говорили 70% респондентов, следует из архивных данных ФОМ.
Тревога преобладает с апреля. Еще в конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным в соотношении 51% к 40%. В середине апреля показатели сравнялись, после чего доля тревожных ответов стала устойчиво превышать долю спокойных. В последнем замере разрыв достиг 20 процентных пунктов.
В отдельном опросе о наиболее заметных событиях недели 43% опрошенных упомянули войну в Украине. В том числе 18% говорили об атаках и обстрелах российских территорий, а 16% — о событиях на фронте и действиях российской армии. Удары ВСУ по складам Wildberries назвали 10%, дефицит и подорожание топлива — 8%. ФОМ не устанавливает прямую связь между этими ответами и ростом тревоги.
Политолог Екатерина Шульман обратила внимание, что показатель приближается к значениям осени 2022 года. Причем рост происходит летом, в сезон отпусков и каникул. «На рекорд идем», — написала она.
«Причины рекорда вполне очевидны. Информационная повестка практически целиком состоит из негативных событий», — заявил политолог Илья Гращенков.