Тревога среди россиян вернулась к уровню декабря 2022 года

В отдельном опросе о наиболее заметных событиях недели 43% опрошенных упомянули войну в Украине. В том числе 18% говорили об атаках и обстрелах российских территорий, а 16% — о событиях на фронте и действиях российской армии. Удары ВСУ по складам Wildberries назвали 10%, дефицит и подорожание топлива — 8%. ФОМ не устанавливает прямую связь между этими ответами и ростом тревоги.