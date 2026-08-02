Прощайте, пробки? На одном из главных выездов из Риги меняют организацию движения

Со стороны Тирайне движение будет организовано в соответствии с проектом. Левый поворот в сторону железной дороги будет запрещен. Чтобы попасть в нужном направлении, водителям придется повернуть направо и воспользоваться новым круговым движением под путепроводом на проспекте Яня Чаксте. Одновременно на улице Тирайнес будет организовано двустороннее движение, попасть на нее можно будет по временному съезду с улицы Силтума.