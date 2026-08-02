Прощайте, пробки? На одном из главных выездов из Риги меняют организацию движения
С 5 августа существенно изменится организация движения на проспекте Яня Чаксте и в прилегающем районе. Движение как в направлении Риги, так и в сторону Елгавы будет перенаправлено по новому путепроводу.
После изменения схемы движения въезд в Ригу больше не будет осуществляться в объезд торгового центра Aleja. Новая дорога за торговым центром в дальнейшем будет предназначена только для грузового транспорта, обслуживающего центр.
Со стороны Тирайне движение будет организовано в соответствии с проектом. Левый поворот в сторону железной дороги будет запрещен. Чтобы попасть в нужном направлении, водителям придется повернуть направо и воспользоваться новым круговым движением под путепроводом на проспекте Яня Чаксте. Одновременно на улице Тирайнес будет организовано двустороннее движение, попасть на нее можно будет по временному съезду с улицы Силтума.
Изменится схема движения и на перекрестке улицы Озолциема с Виенибас гатве. Существующее круговое движение больше использоваться не будет, а на Виенибас гатве появится место для разворота автомобилей.
Изменится также подъезд к торговому центру Aleja. Въезд на парковку и выезд с нее будут организованы по временному съезду со стороны Виенибас гатве, тогда как въезд со стороны улицы Озолциема будет закрыт.
На улице Межкална схема движения останется без изменений. Как и прежде, транспорт будет двигаться с использованием кругового движения на улице Озолциема.