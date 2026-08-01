Граница Латвии и Беларуси по-прежнему закрыта: путешественников направляют в Литву
Единственный действующий латвийско-белорусский пункт пропуска Патерниеки все еще не возобновил работу из-за технического сбоя. Пограничники направляют путешественников к другим пунктам через Литву.
Пункт пропуска Патерниеки на латвийско-белорусской границе по-прежнему закрыт. Как сообщили в Государственной пограничной службе Латвии, причиной стали технические проблемы в работе информационных систем, из-за которых невозможно провести необходимые процедуры пограничного контроля.
Пограничники рекомендуют всем желающим пересечь границу воспользоваться ближайшими альтернативными пунктами пропуска, расположенными на территории Литвы.
О сроках полного восстановления работы пункта пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии продлило до конца текущего года режим усиленной охраны границы с Беларусью. Такое решение связано с повышенным риском нелегальной миграции, которую латвийские власти связывают с действиями белорусской стороны.
Усиленный режим контроля действует в ряде приграничных территорий, включая Лудзу и Лудзенский край, Краславу и Краславский край, Аугшдаугавский край, Даугавпилс, а также Каунатскую волость Резекненского края.
По данным Государственной пограничной службы, в прошлом году было предотвращено 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.