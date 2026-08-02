Стало известно, чем отличаются машины, которые берут в кредит жители Латвии, Литвы и Эстонии
Жители Латвии, покупающие автомобили в лизинг, все чаще выбирают более новые машины. Несмотря на это, по сравнению с соседними странами латвийцы по-прежнему покупают более старые и менее дорогие автомобили.
Согласно данным Citadele Leasing, в первом полугодии этого года средняя сумма автолизинга для частных лиц в Латвии составила 21 тыс. евро. Для сравнения, в Эстонии этот показатель достиг 24 тыс. евро, а в Литве - 25 тыс. евро.
Средний возраст автомобилей, приобретенных в лизинг в Латвии, составил 3,8 года - это самый высокий показатель среди стран Балтии. В Литве средний возраст таких автомобилей равнялся 2,3 года, а в Эстонии - 2,8 года.
В Латвии автомобили, приобретаемые в лизинг, становятся моложе не только у частных клиентов, но и у компаний. Если физические лица в среднем покупали машины возрастом 3,8 года, то предприятия выбирали автомобили возрастом около 2,5 года. Даже в сегменте подержанных машин растет спрос на сравнительно новые модели, оснащенные современными системами безопасности и комфорта.
Одновременно увеличился и размер первоначального взноса. Частные лица в среднем оплачивают сразу 27% стоимости автомобиля, тогда как компании - около 23%.