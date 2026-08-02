Стало известно, чем отличаются машины, которые берут в кредит жители Латвии, Литвы и Эстонии

В Латвии автомобили, приобретаемые в лизинг, становятся моложе не только у частных клиентов, но и у компаний. Если физические лица в среднем покупали машины возрастом 3,8 года, то предприятия выбирали автомобили возрастом около 2,5 года. Даже в сегменте подержанных машин растет спрос на сравнительно новые модели, оснащенные современными системами безопасности и комфорта.