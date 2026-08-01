"Это что-то плохое": молодежь Латвии не хочет вовлекаться в политическую жизнь
Молодые люди в Латвии вовсе не равнодушны к общественной жизни, однако многие сознательно держатся подальше от политики. По мнению экспертов, причина кроется не в апатии, а в отношении, которое им прививают с детства.
Низкий интерес молодежи к политике связан не с безразличием нового поколения, а с тем, что у молодых людей недостаточно знаний о политических процессах и с детства формируется настороженное отношение к этой сфере. Такое мнение в эфире программы "Preses Klubs" высказала председатель Совета общественных электронных СМИ Латвии Санита Уплея-Егермане.
По ее словам, распространенное мнение о том, что молодежь утратила интерес к общественной жизни, не соответствует действительности. Она рассказала, что ежегодные исследования общественных СМИ показывают: уровень охвата молодежной аудитории и доверия к общественным медиа остается высоким и практически не отличается от показателей по обществу в целом.
"Если смотреть на охват и доверие, то у молодежи эти показатели такие же, как в целом. Возможно, они даже выше или не снижаются так быстро. Доверие тоже хорошее. И очень важно, что тех, кто совсем не доверяет, очень мало", - отметила Уплея-Егермане.
При этом именно через социальные сети общественные СМИ наиболее успешно достигают молодой аудитории.
Эксперт также сослалась на качественное исследование Видземской высшей школы, опубликованное в 2025 году. В ходе исследования проводились беседы со школьниками и учителями о национальной идентичности и патриотизме. По словам Уплеи-Егермане, исследование выявило серьезную проблему. "У них слабые знания о политике. Недостаточно знаний и по истории, и о политике вообще. Об этом говорят сами учителя и сами школьники", - сказала она. Эксперт считает, что одной из причин стали постоянные реформы в системе образования, из-за которых школьная программа постоянно меняется. Еще одной важной проблемой, по ее словам, является отношение к политике, которое дети перенимают в семье.
"Учителя также говорят, что дети вообще не хотят говорить о политике, потому что выросли в семьях, где родители постоянно повторяли, что политика - это что-то плохое", - рассказала Уплея-Егермане.
По ее мнению, такая установка представляет серьезную угрозу для демократического общества. "Это на самом деле очень большая проблема для общества, потому что именно политика определяет жизнь каждого из нас. В демократическом государстве без участия в политике невозможно ничего изменить", - подчеркнула она.
Эксперт убеждена, что государству, школам и семьям необходимо изменить подход к политическому воспитанию молодежи. "Мы не смогли научить этих детей - ни в семьях, ни в школах. У них просто нет необходимых знаний. Им страшно. Если у них есть ощущение, что политика - это что-то плохое, куда лучше не идти, то как мы сможем привлечь их к участию в общественной жизни?" - задается вопросом Уплея-Егермане.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что все меньше молодых людей мечтают стать начальниками. Согласно исследованиям, лишь 6% представителей поколения Z хотят занять руководящие должности, предпочитая баланс между работой и личной жизнью, что уже вызывает тревогу у крупных компаний.