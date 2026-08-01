"Это что-то плохое": молодежь Латвии не хочет вовлекаться в политическую жизнь

Эксперт также сослалась на качественное исследование Видземской высшей школы, опубликованное в 2025 году. В ходе исследования проводились беседы со школьниками и учителями о национальной идентичности и патриотизме. По словам Уплеи-Егермане, исследование выявило серьезную проблему. "У них слабые знания о политике. Недостаточно знаний и по истории, и о политике вообще. Об этом говорят сами учителя и сами школьники", - сказала она. Эксперт считает, что одной из причин стали постоянные реформы в системе образования, из-за которых школьная программа постоянно меняется. Еще одной важной проблемой, по ее словам, является отношение к политике, которое дети перенимают в семье.